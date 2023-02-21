Садовые товарищества Екатеринбурга получат 12 миллионов рублей на развитие инфраструктуры

В прошлом году поддержку муниципалитета получили 44 садоводческих товарищества. Фото: Алексей Кунилов

Муниципалитет окажет поддержку некоммерческим садоводческим товариществам Екатеринбурга. Из городского бюджета на 2023 год выделено 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

"Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которым определен размер помощи на текущий год. Он составляет 12 миллионов рублей, что заметно больше уровня прошлых лет. Большую часть этой суммы (7 миллионов 500 тысяч рублей) планируем потратить на восстановление сетей электроснабжения, 2 миллиона 500 тысяч — на проведение противопожарных мероприятий и еще 2 миллиона — на ремонт внутрисадовых дорог", — пояснил председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Иван Бескрестнов.

По его данным, объем субсидии на одного заявителя составит 500 тысяч рублей. На ремонт дорожного полотна и сетей электроснабжения субсидируется до 50% затрат, на противопожарные мероприятия — до 75%. Заявки на возмещение затрат в от садоводческих объединений в мэрии Екатеринбурга начнут принимать с 11 сентября. Консультацию по оформлению можно получить, обратившись в комитет по товарному рынку городской администрации либо к специалистам территориальных органов.

На сегодняшний день в Екатеринбурге зарегистрировано 669 садоводческих некоммерческих товариществ. В прошлом году поддержку муниципалитета получили 44 садоводческих товарищества.

Ранее "Областная газета" сообщала о том, в России садоводов и огородников обеспечат водой и электричеством.