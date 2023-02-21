Свердловские промышленники объединяются для выполнения поставленных Президентом России задач

В Клуб молодых промышленников вошли 19 компаний Свердловской области. Фото: Борис Ярков

В России открыли первый офис регионального отделения Клуба молодых промышленников, который создали на базе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). В церемонии по поручению Евгения Куйвашева принял участие заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

Дмитрий Ионин отметил, что новая организация поможет выполнить задачи, обозначенные Президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

"Очень много из того, что было озвучено в послании президентом нам с вами реализовывать здесь, "на земле". Надо развивать промышленную ипотеку, инвестиционные проекты. И с другой стороны тема, о которой долго говорилось, и президент ее сегодня артикулировал — деньги на Запад больше не уходят, объективно они все больше остаются в стране, а значит здесь и вкладываются. С учетом роста объема инвестиций, с учетом спроса, работы будет много. Мы рады, что у нас появилось еще одно мощное деловое объединение — молодежное. Очень хорошо, что молодые промышленники объединяются. Если у них есть желание, если они трудолюбивы, предприимчивы, правительство Свердловской области готово оказывать им всяческую поддержку", — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В конце 2022 года свердловский Клуб молодых промышленников подписал соглашение о сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Мы стали молодежным крылом Российского союза промышленников и предпринимателей, и я желаю всем нам, как было сказано в послании президента, развивать промышленность. Это основа экономики и силы нашей страны", — отметил председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.

Клуб молодых промышленников создан при Минпромторге РФ для содействия предприятиям в получении мер государственной поддержки, а также расширению рынков сбыта, в том числе через крупные корпорации.

Первый вице-президент СОСПП Александр Породнов добавил, что промышленность Среднего Урала получит дополнительный импульс к развитию.

"СОСПП объединяет более 450 компаний. В числе своих целей мы видим поддержку общественных инициатив и повышение их роли в экономике, в общественной жизни. Мы с большим удовольствием говорим о партнерстве с федеральным объединением — клубом молодых промышленников, который поддерживает Минпромторг РФ. Сегодня у нас очень много тем для взаимодействия", — сказал Александр Породнов.

Также на церемонии открытия Клуб молодых промышленников заключил соглашение о сотрудничестве с Фондом технологического развития промышленности Свердловской области. Стороны отметили, что это поможет бизнесу улучшить взаимодействие с местными властями и международными ассоциациями, привлекать инвестиции государственных фондов и частного бизнеса.

"Сегодня в Свердловской области 19 членов клуба, думаю, к концу года расширим перечень до 50 компаний. Это компании, которые так или иначе связаны с производством", — отметил руководитель свердловского отделения межрегионального союза "Клуб молодых промышленников" Антон Батаков.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой обсудили развитие кооперации в промышленности и участие в международной выставке ИННОПРОМ-2023, которая пройдет летом в Екатеринбурге.