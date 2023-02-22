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Общество
22 февраля 2023, 10:05

В России отцы смогут направить маткапитал на накопительную часть пенсии

  Марина Сапожникова
Отец и ребенок

Законопроектом предлагается уравнивать отца и мать ребенка в праве распоряжаться маткапиталом. Фото: Павел Ворожцов

Правительство РФ поддержало законопроект о праве отцов направлять средства материнского капитала на накопительную часть пенсии. Ранее средства на эти цели могли использовать только матери.

В пресс-службе Правительства пояснили, что изменения в законопроект предполагают уравнивать отца и мать ребенка в праве распоряжаться маткапиталом в целях формирования накопительной пенсии, сообщают "Известия".

Как рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, сейчас закон позволяет отцам получать маткапитал вместо матери в случае ее смерти или лишения родительских прав, или если мужчина усыновил ребенка. Отец получает те же возможности использовать средства маткапитала: на улучшение жилищных условий, обучение детей, помощь детям с инвалидностью или формирование накопительной пенсии мамы. 

"Сегодня, из-за того что последний вариант называется пенсией матери, отцы не могут воспользоваться этим правом. Логично им его вернуть", — отметила Татьяна Буцкая.

Ранее сообщалось о том, что в 2023 году в России увеличат материнский капитал. 

Областная газета Свердловской области

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