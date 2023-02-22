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22 февраля 2023, 11:17

Авиаподразделение создано в свердловском главке МВД

Вертолет

Новый отдел будет заниматься авиаподдержкой полиции для охраны общественного порядка. Фото: Валерий Горелых

В структуре центрального аппарата ГУ МВД России по Свердловской области создано новое высокотехнологичное подразделение. Оно будет заниматься обеспечением авиаподдержки полиции. 

Подразделение создано в соответствии с приказом начальника главка генерал-лейтенанта Александра Мешкова. В новый отдел применения и эксплуатации робототехнических комплексов беспилотных воздушных судов Центра информационных технологий, связи и защиты информации идет набор сотрудников. 

"Среди приоритетных направлений деятельности созданной службы является организация авиационной поддержки действий органов внутренних дел при осуществлении мероприятий, связанных с охраной общественного порядка, борьбой с преступностью, противодействием экстремизму и терроризму, розыска без вести пропавших граждан, выявлением нарушений ПДД на дорогах, а также взаимодействием с коллегами по силовому блоку из ФСБ, ФСО, Росгвардии и Министерства обороны. В настоящее время идет формирование коллектива специалистов. Так что "летчикам" и "вертолетчикам", как говорится, добро пожаловать", — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Узнать информацию о работе в новом подразделении можно по телефону (343) 358-85-76. 

Напомним, в Свердловской области силами ДОСААФ были подготовлены первые 50 операторов беспилотных летательных аппаратов.

Областная газета Свердловской области

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