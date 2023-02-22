Завод "Фарфор Сысерти" подтвердил статус предприятия народных художественных промыслов

К изделиям народных художественных промыслов специалисты отнесли 114 наименований продукции завода. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловский областной художественный экспертный совет по народным художественным промыслам провел экспертизу полутора сотен изделий завода "Фарфор Сысерти" и отнес большинство из них к народным художественным промыслам (НХП).

Эксперты оценили чайные и кофейные сервизы, вазы, статуэтки, тарелки для пасхальных яиц и другие изделия ручной росписи.

Как рассказала и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова, в вопросах народных художественных промыслов важно не только наращивать производство, но и сохранить традиции и культурный код.

"Именно для этого раз в три года предприятия, которые уже получили статус производителя изделий НХП, подтверждают свое соответствие этим требованиям", — рассказала Елена Хлыбова.

По итогам экспертизы к изделиям НХП специалисты отнесли 114 наименований продукции завода "Фарфор Сысерти".

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Отметим, по поручению Евгения Куйвашева комплексную работу по оздоровлению предприятия ведет Корпорация развития Среднего Урала. В 2017 году удалось предотвратить банкротство сысертского завода, были погашены долги предприятия по налогам и штрафам, сохранен коллектив художников и квалифицированных специалистов. В настоящее время завод включен в туристические маршруты и пользуется популярностью.

Напомним, для предприятий со статусом НХП снижена налоговая ставка на прибыль до 13,5%, они освобождены от уплаты налогов на имущество и на землю. Кроме того, им возмещается 90% произведенных расходов за потребленные электроэнергию, природный газ, уголь на промышленно-производственные нужды. Предприятия со статусом НХП имеют возможность бесплатно экспонироваться на российских выставках.

Ранее сообщалось о том, что команда креативного кластера "На заводе" и Агентство развития Сысерти запускают на предприятии "Фарфор Сысерти" проект "Антихрупкость".