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Общество
22 февраля 2023, 12:01

В Екатеринбурге отремонтируют 13 объектов культурного наследия

Фотографический музей

На 13 объектах культурного наследия в Екатеринбурге проведут различного вида ремонтные работы. Фото: telegram-канал Алексея Орлова

В 2023 году в Екатеринбурге запланировали провести ремонт 13 муниципальных объектов культурного наследия. Об этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил в своем telegram-канале.

Фасады отремонтируют на объектах:

  • "Аптека" на улице Пушкина, 16;
  • "Дом купца Н. А. Грачева" на улице Чернышевского, 2;
  • "Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное представление", на улице Воеводина, 5;
  • "Дом купца Соснина" на улице 8 Марта, 22.

Фасады и кровлю приведут в порядок в зданиях: 

  • "Дом контор" на улицах Малышева, 42/8 Марта, 10;
  • "Комплекс зданий: больница", проспект Ленина, 52е;
  • "Дом, где родился писатель-демократ Ф. М. Решетников", на улице Пролетарской, 6;
  • "Дом жилой В. И. Иванова" на улице Пролетарской, 10;
  • "Дом, в котором жил писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк", на улице Толмачева, 41.

Комплексная реставрация ожидается на объектах: 

  • "Особняк с элементами неоготики" на улице 8 Марта, 20;
  • "Усадьба П. А. Антипина: главный дом, флигель" на улице Октябрьской Революции, 52;
  • "Дом и фотографический магазин В. Л. Метенкова" на улицах Карла Либкнехта, 36/Первомайская, 20;
  • "Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу".

"В преддверии юбилея Екатеринбурга мы уделяем особое внимание сохранению объектов культурного наследия. Так, в прошлом году был завершен ремонт зданий начала XIX века на улице 8 Марта, 23 и 25. Проведена реставрация плотины на реке Ольховке, которой скоро исполнится два века. По сути, интереснейший объект был спасен от разрушения. В текущем году в сохранение объектов культурного наследия запланировано вложить средств в разы больше, чем в предыдущие пару лет", — сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. 

Напомним, ранее жители Екатеринбурга решили, что визитной карточкой города должен быть Дом Севастьянова. 

Областная газета Свердловской области

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