В Екатеринбурге состоялась церемония возложения цветов к памятнику маршалу Жукову

В преддверии Дня защитника Отечества в Екатеринбурге возложили цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.
В церемонии приняли участие вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, заместитель губернатора Азат Салихов, врио командующего войсками ЦВО Александр Линьков, министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев, председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов Юрий Судаков.
Также на торжественно-траурной церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы и кадеты, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил провести в регионе на высоком уровне мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня создания Уральского добровольческого танкового корпуса.