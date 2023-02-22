В Екатеринбурге состоялась церемония возложения цветов к памятнику маршалу Жукову

Церемония состоялась у штаба ЦВО, где установлен памятник маршалу Жукову. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В преддверии Дня защитника Отечества в Екатеринбурге возложили цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.

В церемонии приняли участие вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, заместитель губернатора Азат Салихов, врио командующего войсками ЦВО Александр Линьков, министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев, председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов Юрий Судаков.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Также на торжественно-траурной церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы и кадеты, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил провести в регионе на высоком уровне мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня создания Уральского добровольческого танкового корпуса.