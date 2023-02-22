Посетители ТРЦ «VEER mall» теперь всегда «на связи»

Фото: МТС

МТС, цифровая экосистема, запустила indoor-покрытие торгово-развлекательного центра «VEER Mall», обеспечив надёжной и высокоскоростной связью посетителей крупнейшего в северной части Екатеринбурга объекта торговли и отдыха.

Улучшение качества связи внутри помещений ТРЦ VEER Mall, расположенного в северной части города на перекрестке улиц Шефская и проспект Космонавтов, достигнуто благодаря установке indoor-базовой станции и 192-х малогабаритных антенно-фидерных устройств, работающих в стандартах 3G и 4G. В результате абоненты МТС могут пользоваться цифровыми сервисами на всей территории торгового центра, площадью 167 000 кв.м, а также на внешней и внутренней парковках и даже в, строящемся поблизости, новом жилом комплексе «Изумрудный бор».

Места установки антенн были рассчитаны с применением специального программного обеспечения. Это позволило ещё на стадии проекта смоделировать, а затем и реализовать сложную радиотехническую систему покрытия с соблюдением общероссийских стандартов и норм, в том числе, требований к санитарной безопасности объекта связи.

Фото: МТС

«Современные торгово-развлекательные центры, уже не просто магазины, кинотеатры и парки развлечений – в Veer mall регулярно проходят концерты, спортивные соревнования, работает коворкинг. Ни одно из этих мероприятий невозможно провести без высокоскоростного доступа к интернету. Сама торговля сегодня это бесконечный обмен данными между покупателями, кассовыми терминалами, складом, банками, интернет-магазинами, службами доставки. Veer mall самый молодой из екатеринбургских ТРЦ и один из самых крупных. Количество арендаторов и посетителей этого места растёт с каждым месяцем. Поэтому indoor-сеть делалась с большим запасом мощности, рассчитанным на кратное увеличение передачи данных», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.