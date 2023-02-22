Скончался директор Свердловскавтодора Владимир Тюменцев

Владимир Тюменцев руководил Свердловскавтодором с 2016 года. Фото: Полина Зиновьева

На Среднем Урале скончался глава одного из крупных дорожных предприятий — директор Свердловскавтодора Владимир Тюменцев.

Прощание с ним состоится 23 февраля в Верхней Пышме. Прощальная панихида пройдет в храме Успения. Владимир Тюменцев будет похоронен на Верхнепышминском кладбище, сообщает ЕАН.

Владимир Тюменцев занял пост руководителя компании летом 2016 года. До этого он трудился в профильных организациях Нижнего Тагила и Новоуральска.

Отметим, Свердловскавтодор содержит федеральные трассы и более 70% автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Свердловской области.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала о гибели редактора сайта "Коммерсантъ-Урал" Татьяны Дрогаевой.