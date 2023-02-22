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22 февраля 2023, 17:05

Победителям фотоконкурса "Областной газеты" вручили призы

Победители конкурса

Победители конкурса "На старт с фотоаппаратом". Фото: Павел Ворожцов

Подписку на "Областную газету" и мороженое получили победители конкурса "На старт с фотоаппаратом", который редакция издания посвятила "Лыжне России". 

Было выбрано три лучших фото в номинациях:

  • лучшее фото команды трудового коллектива, общественной организации,
  • лучшее фото семьи на лыжне,
  • лучшее оригинальное фото.

В номинации "Лучшее фото команды трудового коллектива, общественной организации" победили жители поселка Каменка. 

"У нас, когда вся деревня узнала, что мы заняли 1 место, чуть ли ни салюты пускали. Это наша первая победа и для нас она очень важная. Такие мероприятия объединяют, я думаю, наши жители станут еще сплоченнее", — поделилась староста поселка Каменка Ирина Задимидько. 

Фото: Ирина Задимидько
Фото: Павел Ворожцов

"С жителями Каменки я знаком с 2019 года, когда стал главой центральной сельской администрации. Все эти годы мы активно общаемся. Общими усилиями сделали детскую площадку, потом и баскетбольную, дорожку для занятий йогой. Спортивные мероприятия объединяют людей, это здорово. А когда за участие получаешь приз — приятно вдвойне", — рассказал глава центральной сельской администрации Иван Безруков. 

Лучшим фото семьи на лыжне стал снимок Елизаветы Хохловой из Лесного. В соревнованиях участвовали родные свердловчанки.  

Фото: Елизавета Хохлова
Фото: Павел Ворожцов

Лучшее оригинальное фото сделали Дарья Гусельникова и Бежан Пажылов из Екатеринбурга. Для фотосессии они решили надеть костюмы кигуруми. 

Фото: Дарья Гусельникова
Фото: Павел Ворожцов

"Принять участие в фотоконкурсе была моя идея. Я традиционно принимаю участие в "Лыжне России", у меня шапочки со всех соревнований. Я когда увидела объявление о конкурсе, подумала, как я могу скреативить? Решила, а почему бы не сделать фото, надев кигуруми. Позвонила своему другу, он меня поддержал", — рассказала Дарья Гусельникова. 

Призы победителям вручил представитель Ирбитского молочного завода Виктор Кутепов. 

Напомним, главный старт "Лыжни России" прошел 11 февраля, в Свердловской области в гонке победила олимпийская чемпионка. 

Областная газета Свердловской области

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