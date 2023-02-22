Победителям фотоконкурса "Областной газеты" вручили призы

Победители конкурса "На старт с фотоаппаратом". Фото: Павел Ворожцов

Подписку на "Областную газету" и мороженое получили победители конкурса "На старт с фотоаппаратом", который редакция издания посвятила "Лыжне России".

Было выбрано три лучших фото в номинациях:

лучшее фото команды трудового коллектива, общественной организации,

лучшее фото семьи на лыжне,

лучшее оригинальное фото.

В номинации "Лучшее фото команды трудового коллектива, общественной организации" победили жители поселка Каменка.

"У нас, когда вся деревня узнала, что мы заняли 1 место, чуть ли ни салюты пускали. Это наша первая победа и для нас она очень важная. Такие мероприятия объединяют, я думаю, наши жители станут еще сплоченнее", — поделилась староста поселка Каменка Ирина Задимидько.

Фото: Ирина Задимидько

Фото: Павел Ворожцов

"С жителями Каменки я знаком с 2019 года, когда стал главой центральной сельской администрации. Все эти годы мы активно общаемся. Общими усилиями сделали детскую площадку, потом и баскетбольную, дорожку для занятий йогой. Спортивные мероприятия объединяют людей, это здорово. А когда за участие получаешь приз — приятно вдвойне", — рассказал глава центральной сельской администрации Иван Безруков.

Лучшим фото семьи на лыжне стал снимок Елизаветы Хохловой из Лесного. В соревнованиях участвовали родные свердловчанки.

Фото: Елизавета Хохлова

Фото: Павел Ворожцов

Лучшее оригинальное фото сделали Дарья Гусельникова и Бежан Пажылов из Екатеринбурга. Для фотосессии они решили надеть костюмы кигуруми.

Фото: Дарья Гусельникова

Фото: Павел Ворожцов

"Принять участие в фотоконкурсе была моя идея. Я традиционно принимаю участие в "Лыжне России", у меня шапочки со всех соревнований. Я когда увидела объявление о конкурсе, подумала, как я могу скреативить? Решила, а почему бы не сделать фото, надев кигуруми. Позвонила своему другу, он меня поддержал", — рассказала Дарья Гусельникова.

Призы победителям вручил представитель Ирбитского молочного завода Виктор Кутепов.

Напомним, главный старт "Лыжни России" прошел 11 февраля, в Свердловской области в гонке победила олимпийская чемпионка.