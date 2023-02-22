Митинг-концерт "Славим защитников Отечества" проходит в Екатеринбурге

Митинг посвящен защитникам Отечества. Фото: Полина Зиновьева

Порядка 5 тысяч человек стали участниками митинг-концерта в столице Среднего Урала "Славим защитников Отечества", сообщили организаторы мероприятия.

"Наша страна во все времена славилась мужественными людьми, готовыми в трудную минуту защитить ее. И День защитника Отечества, который мы будем отмечать завтра, 23 февраля, всегда напоминает всем нам о героизме российских солдат, матросов и офицеров, чтимых и уважаемых народом", — приветствовал ведущий зрителей патриотического митинг-концерта.

Фото: Полина Зиновьева

В начале митинга прозвучал гимн России. К участникам обратился вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Он отметил, что День защитника Отечества один из самых актуальных праздников для России.

"Традиционно этот праздник в России ассоциировался с мужеством, силой и с мужчинами, выполняющими свой долг по защите государственных интересов. Сегодня этот праздник как никогда актуален. Потому что нет у России других друзей, кроме армии и флота. Мы видим, именно наши военнослужащие защищают западные рубежи снова от фашизма, от нападок на Россию, попыток разрушить наше государство. Я хочу поздравить всех, кто сегодня в Свердловской области работает на нашу победу, поблагодарить, выразить уважение и низкий поклон тем, кто участвует в специальной военной операции. Поблагодарить их семьи, жен, которые поддерживают их. Мы обязательно победим! Я всех поздравляю с праздником!" — сказал Олег Чемезов.

Фото: Полина Зиновьева

Слово взяла уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен подчеркнула, сегодня все общество работает на победу, в зону СВО направляются гуманитарные грузы.

"Вчера в послании Президента Федеральному собранию прозвучала очень яркая фраза: "На поле боя победить Россию невозможно"! Я думаю, эта фраза ключевая. Я бы хотела всем нам пожелать и дальше работать на эту победу, мы сплотились. Каждый день в зону, где воюют наши ребята, уходят грузы гуманитарной помощи почти из каждого города и Дома добровольцев. Это наш вклад в победу", — отметила Татьяна Мерзлякова.

Фото: Полина Зиновьева

Также выступил руководитель Свердловского областного Дома добровольцев Евгений Дайнес.

"Прошел ровно год с того момента, как мы открыли пункт сбора гуманитарной помощи. Я хочу поблагодарить всех жителей Свердловской области за ту помощь, которую вы передаете нашим защитникам-военнослужащим", — отметил член Общественной палаты Свердловской области, руководитель Свердловского областного Дома добровольцев Евгений Дайнес.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Поздравления в адрес защитников Отечества прозвучали и от представителей ветеранской организации Уральского добровольческого танкового корпуса.

"Желаю вам благополучия, здоровья и всего самого наилучшего. Удачи нашим славным воинам, которые защищают нашу Родину, как это делали в годы Великой Отечественной войны наши отцы, деды, прадеды. Слава нашим защитникам Отечества", — сказал председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса Борис Ильиных.

Напомним, ранее в Екатеринбурге прошла церемония возложения цветов к памятнику маршалу Жукову.