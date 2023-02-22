У ивдельских манси будет свой совет

Ивдельский городской округ - единственный свердловский муниципалитет, реализующий программу поддержки манси. Фото: Павел Ворожцов

С марта в Ивдельском городском округе заработает общественный совет по поддержке коренного малочисленного народа Севера - манси. Решение о его создании было принято вчера на встрече главы округа Владимира МИХЕЛЯ с представителями манси. Теперь у северного народа, проживающего на территории, появилась возможность решать свои проблемы напрямую с властью и в системном режиме. "ОГ" узнала подробности на месте.

От снегохода до музея

Встреча с манси в начале года состоялась не случайно, рассказал мэр Ивделя Владимир Михель:

- Во-первых, мы хотели донести до жителей полную и достоверную информацию о том, что было сделано для них в прошлом году. А во-вторых, услышать пожелания людей и скорректировать план работы с ними на текущий год.

Пообщаться с главой пришли порядка 30 человек из разных населенных пунктов. Манси интересовались, как были израсходованы средства в сумме 1,7 млн рублей, выделенные на поддержку северного народа в 2022 году из федерального и областного бюджетов. Заместитель главы администрации Ольга Меньшикова отчиталась:

- Чуть больше миллиона было потрачено на приобретение двух снегоходов и шести защитных шлемов к ним, их получили жители отдаленных поселков со сложной транспортной доступностью. Четыреста с лишним тысяч - на приобретение путевок для оздоровления детей манси в уральских санаториях-профилакториях и доставку их туда и обратно домой. Эти направления поддержки утверждены в муниципальной целевой программе "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ивдельском городском округе, на период с 2020 по 2025 год". Со всеми документами по закупкам и финансовой отчетностью вы можете ознакомиться сразу после совещания в отделе экономики.

Много вопросов прозвучало по сфере здравоохранения: как бесплатно можно вакцинировать детей, как попасть на прием к узким специалистам, которые раз в месяц приезжают в ивдельскую больницу из областного центра, и будут ли организованы выездные приемы местных медиков в отдаленных поселках. Главный врач горбольницы Алексей Баженов проинформировал:

- При поддержке регионального минздрава мы приобрели новый передвижной ФАП на базе автомобиля КАМАЗ, с 28 февраля он начнет объезжать отдаленные территории для проведения диспансеризации и вакцинации населения. Начиная с марта, еженедельно по четвергам манси могут обращаться в регистратуру городской поликлиники для оказания первичной медицинской помощи - без предварительной записи. О приезде узких специалистов будем заранее информировать каждый населенный пункт, где проживают манси. Могу сказать, что в марте приедут врач-гинеколог и специалист УЗИ. Что касается вакцинации, в том числе от коронавируса и клещевого энцефалита, она производится бесплатно. Если возникли какие-то проблемы с этим, подходите ко мне в приемную - решим.

Старшее поколение особенно интересовалось медициной. Фото: Павел Ворожцов

Начальник управления образования Лариса Фомина рассказала, как получают образование дети манси. Так, в поселке Полуночное в школе № 3 учатся шесть таких детей - для них созданы все условия.

- Дети обеспечены всей необходимой учебно-методической литературой, само образовательное учреждение соответствует всем требованиям. Ведется преподавание мансийского языка - этим занимается учитель начальных классов Анастасия Анямова. Во внеурочное время дети посещают ивдельский историко-этнографический музей, где им рассказывают об особенностях быта манси, национальных традициях, праздниках. В музей ребята ходят еженедельно.

Лариса Фомина также отметила, что за прошлый год 12 детей манси отдохнули в загородных оздоровительных лагерях, в том числе в "Актае" недалеко от Верхотурья. Средства на путевки в сумме более восьми миллионов рублей были выделены из местного и областного бюджетов.

Совету - быть

Чтобы помощь манси была более эффективной, и жители могли оперативно решать вопросы напрямую с властью, глава Ивделя Владимир Михель предложил создать общественный совет при администрации округа.

Владимир Михель (в центре) слушает вопросы манси. Фото: Павел Ворожцов

- Вы сами будете определять, что в первую очередь вам нужно. В каком порядке и кто что будет получать. Речь идет обо всех манси - и тех, кто постоянно проживает в городе, и тех, кто ведет кочевой образ жизни в лесу, - подчеркнул он.

Предложение мэра было одобрено. Как выяснила "ОГ", в состав совета уже вошли семь представителей манси. В ближайшее время список пополнится. К первому марта состав совета планируется утвердить. А 20 марта совет проведет первое совещание. К этому числу представители манси должны подготовить перечень проблемных вопросов - каждый по своему населенному пункту.

Владимир Михель также напомнил, что решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на поддержку манси в 2023 году выделено 1,8 млн рублей. Контролировать расходование бюджетных средств будет областное министерство экономики и территориального развития.

Комментарий: Яков СИЛИН, руководитель регионального отделения Ассамблеи народов России: - Вопросы национальной политики, особенно поддержки коренных малочисленных народов Севера, находятся на особом контроле у федеральных и областных властей, и общественных организаций. Мы внимательно следим за тем, как живут манси в Ивдельском городском округе, и какие меры поддержки им предоставляются. Создание совета при главе, где манси будут напрямую сотрудничать с руководством округа, мы поддерживаем - это абсолютно правильный подход. В ближайшее время мы планируем выехать в муниципалитет, чтобы пообщаться с жителями и главой округа.

Помощь от предприятий Ивдельским манси регулярно помогают и промышленные предприятия, работающие в округе. Так, компания "Полиметалл" осуществляет сезонный завоз продуктов питания и нерецептурных лекарств, поставляет электрогенераторы и спутниковые тарелки для обеспечения связи и доступа в Интернет. При поддержке компании несколько молодых манси прошли обучение по специальности "слесарь-электрик" в Карпинском машиностроительном техникуме, параллельно окончив курсы водителей и получив права на управление автомобилями, квадроциклами и снегоходами.