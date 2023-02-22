Инициативу Евгения Куйвашева о расширении списка льготников на подключение к газу поддержали свердловские депутаты

Льготных категорий граждан для подключения к газовым сетям станет больше. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 22 февраля поддержали инициативу губернатора Евгения Куйвашева о расширении списка льготников по программе социальной газификации. Также парламентарии приняли решение дополнить перечень газового оборудования, стоимость которого будет компенсироваться за счет бюджета.

Принятое решение имеет большое значение для реализации программы социальной газификации, о которой накануне в послании Федеральному собранию говорил Владимир Путин.

"Для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе: они всегда смогут обратиться за подключением к сетям газоснабжения", — отметил президент накануне.

В Свердловской области поправки приняты в региональные законы "Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан", "О социальной поддержке ветеранов" и "О социальной поддержке многодетных семей".

Ранее на заседании правительства региона губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил расширить список льготников и включить в него работников учреждений культуры и социальной сферы, проживающих в сельской местности. На сегодняшнем заседании в Заксобрании региона депутаты инициативу главы региона поддержали. Помимо сельских работников социальной и культурной сферы в число получателей частичной компенсации затрат на газификацию внесены многодетные семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, а также члены их семей в случае их гибели.

Меры соцподдержки предусматривают компенсацию до 90% затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям и приобретение бытового газового оборудования, если оно куплено в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года. Также расширен перечень работ и оборудования, стоимость которых подлежит компенсации или освобождению от оплаты. В список добавлены работы по установке внутренней системы отопления жилого дома, сообщает департамент информполитики региона.

По поручению Евгения Куйвашева областное министерство соцполитики продолжает работу над документами, по которым сумма компенсации при подключении увеличится до 250 тысяч рублей в индивидуальных случаях.

Напомним, программа по социальной газификации, объявленная Владимиром Путиным, предусматривает подведение газовой трубы к границам участка заявителя бесплатно. Согласно планам-графикам, в Свердловской области до 2028 года необходимо создать техническую возможность для 92 тысяч домов. Из них для 71 тысячи домовладений такая возможность должна быть обеспечена уже до 2024 года.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что Евгений Куйвашев поручил расширить список льготников для социальной газификации.