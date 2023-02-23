Полпред Владимир Якушев поздравил уральцев с праздником. Фото: пресс-служба АППП РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем защитника Отечества. Он пожелал всем крепкого здоровья, мужества и силы духа, сообщает пресс-служба аппарата полпреда в УрФО.

"Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это наш общий, по-настоящему всенародный праздник. Ведь защита Родины — долг и обязанность каждого гражданина. Поэтому наша армия всегда была и будет народной. Ее сила — в любви и поддержке людей, их готовности отдать все ради свободы и независимости своей страны. Именно это помогло нам победить в Великой Отечественной войне. Выстоять в годы "холодной войны". Сохранить и укрепить суверенитет России в наши дни.

Живую связь армии и народа еще раз показала специальная военная операция. Наши воины на передовой каждый день ощущают поддержку миллионов людей. Среди них — работники оборонных предприятий, волонтеры, родные и близкие бойцов.

Давайте пожелаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мужества и силы духа. Мы знаем — рубежи Родины, ее свобода и будущее — под надежной защитой!" — подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, ранее с Днем защитника Отечества жителей поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.