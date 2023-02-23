Жители Каменки провели патриотическую "Зарницу" для детей

В "Зарнице" участвовали несколько десятков школьников. Фото: Ирина Задимидько

Жители села Каменка устроили для учеников местных школ патриотическую "Зарницу". В ней приняли участие несколько десятков детей.

Ребята разделились на 2 команды, чтобы пройти квест. Школьники соревновались в отгадывании загадок, на скорость надевали противогаз, учились оказывать первую медицинскую помощь условным раненым бойцам, преодолевали препятствия и состязались в метании снарядов.

Фото: Ирина Задимидько

"С целью воспитания подрастающего поколения, укрепления физического и духовно-нравственного здоровья молодежи мы провели спортивную квест-игру в Каменке", — рассказала корреспонденту "Областной газеты" староста села Ирина Задимидько.

К организации "Зарницы" присоединились общественники и ветераны боевых действий.

Фото: Ирина Задимидько

"Нам важно помнить историю России и не забывать ее. Мы поддерживаем патриотическое воспитание детей и стараемся привлечь к мероприятиям подрастающее поколение", — отметил глава центральной сельской администрации Иван Безруков.

После состязаний всех участников "Зарницы" накормили гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне, детям подарили сладости.

Фото: Ирина Задимидько

Фото: Ирина Задимидько

Напомним, жители села Каменка стали победителями в одной из номинаций конкурса "На старт с фотоаппаратом!", который проводила "Областная газета".