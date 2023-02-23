Темы дня

Общество
23 февраля 2023, 10:57

Жители Каменки провели патриотическую "Зарницу" для детей

"Зарница"

В "Зарнице" участвовали несколько десятков школьников. Фото: Ирина Задимидько

Жители села Каменка устроили для учеников местных школ патриотическую "Зарницу". В ней приняли участие несколько десятков детей.

Ребята разделились на 2 команды, чтобы пройти квест. Школьники соревновались в отгадывании загадок, на скорость надевали противогаз, учились оказывать первую медицинскую помощь условным раненым бойцам, преодолевали препятствия и состязались в метании снарядов.

Фото: Ирина Задимидько

"С целью воспитания подрастающего поколения, укрепления физического и духовно-нравственного здоровья молодежи мы провели спортивную квест-игру в Каменке", — рассказала корреспонденту "Областной газеты" староста села Ирина Задимидько.

К организации "Зарницы" присоединились общественники и ветераны боевых действий.

Фото: Ирина Задимидько

"Нам важно помнить историю России и не забывать ее. Мы поддерживаем патриотическое воспитание детей и стараемся привлечь к мероприятиям подрастающее поколение", — отметил глава центральной сельской администрации Иван Безруков.

После состязаний всех участников "Зарницы" накормили гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне, детям подарили сладости.

Фото: Ирина Задимидько
Фото: Ирина Задимидько

Напомним, жители села Каменка стали победителями в одной из номинаций конкурса "На старт с фотоаппаратом!", который проводила "Областная газета".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.02.2023, 10:57 / Общество
Жители Каменки провели патриотическую "Зарницу" для детей
23.02.2023, 09:57 / Общество
Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем защитника Отечества
23.02.2023, 09:41 / Общество
Благотворительный марафон в поддержку мирных жителей Донбасса и участников СВО стартует на Среднем Урале
23.02.2023, 09:30 / Общество
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем защитника Отечества
22.02.2023, 22:10 / Спорт
"Урал" сыграл вничью с "Ростовом" и продлил беспроигрышную серию до 12 матчей