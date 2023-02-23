Владимир Путин: "Каждая семья должна быть окружена почетом и заботой"

В Краснотурьинске продолжают адресно помогать семьям краснотурьинцев-участников СВО. При поддержке общероссийского движения #МыВместе волонтеры колют дрова, чистят от снега территории частных жилых домов. Фото: из архива Александра Устинова

Президент России Владимир ПУТИН во вторник в послании к Федеральному Собранию поставил перед органами власти задачу по поддержке семей военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. В муниципалитетах Свердловской области с первых дней начали помогать своим землякам на передовой и их семьям. В этой работе задействованы не только органы власти, но и предприятия, общественные организации и просто неравнодушные жители.

"Я жду от всех федеральных ведомств, регионов и муниципалитетов и впредь уделять самое пристальное внимание ветеранам, военнослужащим, их семьям. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты",- заявил глава государства.

В Свердловской области семьи тех, кто выполняет поставленные государством боевые задачи, окружили заботой сразу после объявления мобилизации и сейчас эта работа продолжается.

Дрова, обеды и досуг

- Мы ведем адресную, индивидуальную работу. Если необходимо купить лекарства, свозить кого-то из отдаленной территории в районную больницу, помочь с дровами и так далее - всё это делаем. Мобилизованные должны знать, что их семьи защищены,- говорит глава Талицкого городского округаАлександр Толкачёв.

Особое внимание - семьям, в которых есть дети. В детских садах и школах для таких ребят организовано бесплатное питание. Бесплатными для них сделали и посещение учреждений дополнительного образования – секции, кружки, школы искусств. Также ребята могут в приоритетном порядке получить путевку на отдых в загородных лагерях.

К поддержке подключаются не только муниципальные власти, но и предприниматели. В рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе они предоставляют детям участников спецоперации свободный доступ на детские площадки (батутные парки, парки аттракционов, игровые комнаты) и развлекательные программы в досуговых учреждениях. Например, в Екатеринбурге можно бесплатно посетить зоопарк, каток в Академическом районе или клуб виртуальной реальности, в Арамиле - "Парк Сказов", в Волчанске - кинозал.

- Мы понимаем, что многие семьи находятся в непростом положении. Что бы ни происходило в мире, дети должны чувствовать себя комфортно, иметь возможность получить положительный заряд эмоций, — поделилась мнением руководитель сети парков виртуальной реальности в Екатеринбурге Екатерина Варовина.

К инициативе присоединились уже больше 59 организаций в 24 свердловских муниципалитетах. "Развлекательные точки" в своем городе с подробной информацией по каждой площадке можно найти на специально созданной областной интерактивной карте. Для бесплатного посещения площадки нужно предъявить типовую справку из военкомата с указанием, что родитель был мобилизован, а также документ, подтверждающий его родство с ребенком.

От садика до мусора

Главы большинства свердловских муниципалитетов своими постановлениями отменили родительскую плату за посещение детских садов детьми мобилизованных и участников СВО. Такое решение, к примеру, принято в Алапаевском и Слободо-Туринском районах, Верхней Салде, Тавде, Верх-Нейвинском, Кировграде, Кушве, Туринске.

В Новоуральскеодному из членов семьи мобилизованного/участника СВО обеспечен бесплатный проезд на городском автобусе. В Сосьве семьям мобилизованных временно не начисляют плату за жилищно-коммунальные услуги, а в Качканаре им отменили плату за вывоз твердых коммунальных отходов.

В Красноуфимске семьи мобилизованных освобождены от налога на землю и арендной платы за земельный участок.

- Решение принималось с целью снизить нагрузку на семьи мобилизованных. Теперь они смогут направить высвободившиеся средства на решение актуальных вопросов: обучение детей, лечение, улучшение социально-бытовых условий. В нашем округе эта мера будет иметь долгосрочный характер, - рассказал глава Красноуфимска Михаил Конев.

В ряде муниципалитетов из резервных бюджетных фондов семьям мобилизованных/участников СВО выплачивается единовременная материальная помощь. По такому пути, в частности, пошли администрации Дегтярска, Серова, Красноуральска. А в мэриях Ревды и Березовского организованы колл-центры (горячие линии) для оперативного приема заявок от семей мобилизованных/участников СВО по финансовым и бытовых вопросам.