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23 февраля 2023, 12:36

В ГИБДД предупредили екатеринбургских водителей о снегопаде

Снегопад

Сегодня в Екатеринбурге возможен сильный снег. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге сегодня ждут сильный снегопад. О непогоде водителей предупреждают в городской Госавтоинспекции.

"На дорогах ожидается плохая видимость и гололед", — уточнили в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Водителей просят быть осторожными: снижать скорость и избегать опасных маневров. Также в условиях непогоды важно соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта и боковой интервал, во время снегопада лучше исключить обгоны.

Автомобилистам с небольшим опытом в ГИБДД рекомендуют отказаться от поездок, пешеходам — надевать одежду со световозвращающими элементами и переходить дорогу только после полной остановки транспорта.

Ранее сильный снегопад в Свердловской области прошел в ночь на 22 февраля.

Областная газета Свердловской области

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