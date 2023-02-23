В ГИБДД предупредили екатеринбургских водителей о снегопаде

Сегодня в Екатеринбурге возможен сильный снег. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге сегодня ждут сильный снегопад. О непогоде водителей предупреждают в городской Госавтоинспекции.

"На дорогах ожидается плохая видимость и гололед", — уточнили в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Водителей просят быть осторожными: снижать скорость и избегать опасных маневров. Также в условиях непогоды важно соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта и боковой интервал, во время снегопада лучше исключить обгоны.

Автомобилистам с небольшим опытом в ГИБДД рекомендуют отказаться от поездок, пешеходам — надевать одежду со световозвращающими элементами и переходить дорогу только после полной остановки транспорта.

Ранее сильный снегопад в Свердловской области прошел в ночь на 22 февраля.