Чествуем защитников Отечества: фоторепортаж из муниципалитетов

Праздничный концерт в Серове. Фото: Из личного архива Василия Сизикова

Сегодня в России отмечается День защитника Отечества. Мероприятия, приуроченные к этому празднику, проходят по всей Свердловской области. Рассказываем о самых знаковых.

Вся неделя - под знаком праздника

В большинстве муниципалитетов первые мероприятия стартовали ещё накануне знаковой даты. На торжественных мероприятиях чествуют всех, кто служил и служит Родине.

Участникам СВО вручают медали "За отвагу" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Особое внимание - семьям погибших в специальной военной операции. Им вручают цветы и Ордена Мужества, которыми были награждены их близкие посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Неравнодушных свердловчан отмечают за благотворительную помощь участникам спецоперации - накануне праздника благодарственные письма в города пришли грамоты и благодарственные письма от общественных организаций, а также от командиров частей и подразделений, которым помогают жители.

В Нижнем Тагиле ещё в понедельник прошло городское торжественное собрание, посвященное празднованию Дня защитника Отечества, оно состоялось в драматическом театре им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. На него пригласили 480 военнослужащих, ветеранов и специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса, семьи участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба мэрии.

Было отмечено более тридцать тагильчан. Среди них ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, участники боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике, военнослужащие национальной гвардии и Тагильской ракетной дивизии, сотрудники военного комиссариата и управления МВД «Нижнетагильское». Также памятными подарками наградили бойца военно-поискового объединения «Соболь» и специалистов Нижнетагильских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, который в день торжественного собрания, посвященного Дню защитника Отечества, находился в Москве, записал видеопоздравление участникам мероприятия. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Праздничные концерты с начала недели проходят и в учреждениях культуры Каменска-Уральского.

"Этот праздник всегда был особенным. Он согрет чувством уважения к людям, которые посвятили себя служению Родине, к каждому, кто получил армейскую закалку и боевой опыт. Каменцы всегда доказывали и продолжают доказывать, что готовы защищать Родину, смело и беззаветно, не только на фронте, но и в тылу. Неслучайно Каменску-Уральскому наш президент присвоил звание города трудовой доблести,- отмечает глава города Алексей Герасимов.- Сегодня умножаются традиции, заложенные нашими предками. Горожане посвящают много времени и сил, чтобы помочь солдатам - и это тоже защита Отечества.

Концерт в социально-культурном центре Каменска-Уральского Фото: Из личного архива Алексея Герасимова

Праздничный концерт в Серове. Фото: Из личного архива Василия Сизикова

Праздничный концерт в Североуральске Фото: Пресс-служба администрации Североуральска

Торжественное собрание во Дворце культуры, посвящённое Дню защитников Отечества, в Алапаевске Фото: Из личного архива Сайгида Билалова

Торжественное собрание во Дворце культуры, посвящённое Дню защитников Отечества. Фото: Из личного архива Сайгида Билалова

В преддверии 23 февраля в ДК Первоуральска состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Среди гостей мероприятия были военные, ветераны локальных войн и боевых действий. По случаю праздника награды получили 8 первоуральцев. Фото: Пресс-служба администрации Первоуральска/"Вечерний Первоуральск"

В Новоуральске во время концерта приветы в видеообращениях передавали участники спецоперации, находящиеся сейчас на передовой. Ребята сообщили, что регулярно получают посылки от земляков и очень им рады. Для гостей выступали муниципальный духовой оркестр городского театра музыки, драмы и комедии и артисты театра.

Кстати в фойе ДК «Новоуральский», где проходил концерт, на протяжении всего мероприятия стоял ящичек для пожертвований от одного из благотворительных фондов. Благодаря работе фонда с октября прошлого года удалось более полутора миллиона рублей и помочь 143 семьям мобилизованных, добровольцев и военнослужащих участников СВО.

Торжественное мероприятие по случаю праздника в Новоуральске Фото: "Нейва"

Торжественное мероприятие в Асбесте Фото: Из личного архива Натальи Тихоновой

Возложение цветов

По всей области проводят митинги торжественно возлагают цветы на мемориалах, у памятников и к местам захоронения воинов. В них участвуют пенсионеры, юнармейцы, активные жители городов. В ряде муниципалитетов успели посетить сразу несколько знаковых мест. Так, в Серове цветы солдатам возложили на братские могилы погибших от рук Колчаковцев, на мемориал в честь воинов-металлургов и тружеников тыла, а также на мемориальный комплекс "Вечный огонь", а завершилось возложение цветов на воинском кладбище периода ВОВ.

Возложение цветов в Серове. Фото: Из личного архива Василия Сизикова

Возложение цветов к Мемориалу погибшим землякам в Верхотурье. Фото: "Новая жизнь".

Торжественный митинг и возложение цветов в Бисерти Фото: Из личного архива Валентины Суровцевой

Возложение цветов к памятнику "Землякам-героям" в Ревде. Фото: Администрация города Ревда

Поздравление ветеранов

С Днём защитников Отечества поздравляют сегодня и ветеранов Великой Отечественной войны.

В Краснотурьинске в канун праздника ветеранов навестили глава города Александр Устинов, работники администрации, депутаты местной думы и общественники. Сегодня в городе, напомним, проживают четверо участников ВОВ, один житель блокадного Ленинграда и трое узников фашистских лагерей.

Фото: Из личного архива Александра Устинова

Патриотическое воспитание

В преддверии праздничного дня в библиотеке имени А.С. Пушкина в Ревде прошло мероприятие для учеников 8-9 классов. Ребята познакомились с историей военных изобретений и последними достижениями российских конструкторов в оборонной промышленности, поучаствовали в военно-исторической викторине.

Лекция и историческая викторина для школьников в Ревде Фото: Центральная городская библиотека имени Пушкина

А воспитанники ВСК «Темп» и учащие Крыловской школы Красноуфимского округа в канун Дня защитника Отечества организовали полезную акцию - они почистили от мусора и снега территорию памятника посвящённому Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.

Патриотическая акция в селе Крылово Красноуфимского округа Фото: Молодёжка - МО Красноуфимский округ

Конкурсы и акции

В Ирбите сегодня прошёл автопробег, посвященный празднику. Глава муниципалитета Алексей Никифоров поприветствовал и поздравил участников автопробега в деревне Бердюгиной.

В Красноуральске в преддверии Дня защитника Отечества на предприятии "Святогор" решили воссоздать кадры из известных отечественных фильмов про мужество, отвагу и честь. В проекте приняли участие работники шести трудовых коллективов предприятия - металлургического, сернокислотного, энергетического, железнодорожного, автотранспортного цехов и отдела технического контроля. Они "оживили" кадры из шедевров советского и российского кинематографа: «Офицеры», «9 рота», «А зори здесь тихие» и другие.

Фото: Газета "Святогор"

В Верхотурье состоялся XXI открытый конкурс исполнителей эстрадной песни "Я люблю тебя Россия", который традиционно проводится в честь Дня защитников Отечества. Заявки прислали 50 исполнителей и творческих коллективов из разных муниципалитетов, около половины из них приняли участие в гала-концерте.

-Душевность и энергетика артистов передавалась и зрителям. Взять хотя бы исполнение творческого коллектива из Верхотурской гимназии, когда во время исполнения песни " От героев былых времён " весь зал встал,- делится глава городского округа Алексей Лиханов.

Гран-при конкурса завоевал ансамбль "Визави" из Верхней Туры. Наградами были также отмечены исполнители из Качканара, Гари и Восточный.