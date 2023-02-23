Медалью Минобороны награжден глава Дегтярска

Вадима Пильникова наградили медалью "Генерал-полковник Дутов". Фото: telegram-канал главы Дегтярска

Глава Дегтярского городского округа Вадим Пильников награжден медалью "Генерал-полковник Дутов" Министерства обороны России.

"Благодарю за награду и внимание!" — написал в своем telegram-канале Вадим Пильников.

Награду главе Дегтярска вручил врио начальника филиала "48 Центрального научно-исследовательского института" Минобороны РФ полковник Максим Сологубов. Медали Вадим Пильников удостоен за оказание содействия в решении задач по финансово-экономическому обеспечению Вооруженных Сил России.

Фото: telegram-канал главы Дегтярска

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении госнаград нескольким свердловчанам.