Медалью Минобороны награжден глава Дегтярска

Глава Дегтярского городского округа Вадим Пильников награжден медалью "Генерал-полковник Дутов" Министерства обороны России.
"Благодарю за награду и внимание!" — написал в своем telegram-канале Вадим Пильников.
Награду главе Дегтярска вручил врио начальника филиала "48 Центрального научно-исследовательского института" Минобороны РФ полковник Максим Сологубов. Медали Вадим Пильников удостоен за оказание содействия в решении задач по финансово-экономическому обеспечению Вооруженных Сил России.
Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении госнаград нескольким свердловчанам.