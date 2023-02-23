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Общество
23 февраля 2023, 15:50

Свердловские ветстанции проводят льготную стерилизацию домашних животных

Осмотр кота у ветврача

На свердловских ветстанциях проведут стерилизацию или кастрацию домашних животных с большими скидами. Фото: Полина Зиновьева

Ветеринарные станции Свердловской области присоединились к всемирной акции Spay Day, в рамках которой врачи проводят стерилизацию и кастрацию домашних животных с большой скидкой. В стоимость операции включена только цена медикаментов, шовного и перевязочного материала, сообщает департамент информационной политики региона. 

"Акции по льготной стерилизации или кастрации востребованы у владельцев собак и кошек, поэтому такие мероприятия все государственные ветеринарные станции проводят не только в Spay Day, но и в течение года. На каждой ветстанции есть график проведения льготных операций. По предварительной записи врачи готовы помочь современным и безопасным способом исключить появление у животного нежелательного потомства. В прошлом году более 1800 собак и кошек были стерилизованы именно в дни проведения акций", — рассказал директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

По данным ветеринаров, после операции по стерилизации или кастрации характер питомцев меняется, они становятся более спокойными, также животные меньше болеют и дольше живут. У таких четвероногих на 40% снижается риск возникновения онкологических заболеваний.

"Стерилизация по времени занимает у кошек 40 минут, у собак — чуть более часа. Процедура проводится в стерильной операционной, бригадой специалистов из двух-четырех человек, в составе которой обязательно есть анестезиолог. Случаи осложнения после стерилизации очень редки", — отметил руководитель Первоуральской ветеринарной станции Валентин Подъянов.

World Spay Day появился в 1995 году в США. Всемирная акция традиционно проходит в конце февраля, она нацелена на снижение популяции бездомных животных, которых выбрасывают на улицу безответственные хозяева. В России в 2023 году акция проходит в 9‑й раз.

Информация о ветстанциях, где проводят льготную стерилизацию, опубликована на сайте департамента ветеринарии Свердловской области.

Напомним, ранее свердловские ветврачи призвали жителей вакцинировать от бешенства домашних животных.

Областная газета Свердловской области

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