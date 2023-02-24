В Екатеринбурге провели мероприятия в память о 79-й годовщине депортации ингушского и чеченского народов

В мечети Екатеринбурга прошел намаз. Фото: Куреш Аушев

В мечети Екатеринбурга провели молебен в память о погибших во время принудительного переселения ингушского и чеченского народов в 1944 году в Среднюю Азию и Казахстан, об этом журналисту "Областной газеты" сообщил полномочный представитель Республики Ингушетия в УрФО и Свердловской области Куреш Аушев.

"Мы каждый год проводим молебен о погибших многие десятилетия назад. Так мы чтим память наших предков ", — рассказал Куреш Аушев.

По его словам, в молебне также приняли участие руководитель ингушской национально-культурной автономии в Свердловской области Ахмет Цуров, представитель главы Чеченской Республики в Свердловской области Беслан Тамаев, представитель Правительства Республики Дагестан в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов и другие.

После намаза был проведен поминальный обед.