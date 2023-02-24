В Бисерти поздравили 100-летнего ветерана, который любит книги, живопись и политику

Фото из личного архива В. Суровцевой

Вчера глава Бисертского городского округа Валентина СУРОВЦЕВА поздравила с Днем защитника Отечества ветерана Великой Отечественной войны Сергея МАЛЬЦЕВА, который недавно отметил вековой юбилей, и вручила ему памятный подарок.

Глава приехала к ветерану домой, Сергей Арефьевич встретил ее в расшитом шлафроке, пригласил на чай. Они проговорили несколько часов.

– Встреча с этим человеком всегда заряжает энергией, – поделилась впечатлениями Валентина Суровцева. – Он очень эрудирован, до сих пор много читает и лучше любого из нас разбирается в политике.

Фото: Фото из личного архива В. Суровцевой

Сергей Арефьевич Мальцев – личность уникальная, говорят в Бисерти. Он родился в 1922 году, до войны его семья жила в Бисерти в одном доме с будущим генсеком ЦК КПСС ЛеонидомБрежневым. Сергей Арефьевич окончил Военно-морское авиационно-техническое училище им. В. Молотова в Перми и практически сразу ушел на фронт. Во время Великой Отечественной войны он готовил технику к боям, в том числе участвовал в операциях по обеспечению поставок американских самолетов по ленд-лизу, а также принимал участие в боевых действиях по разгрому Японии.

После войны он вернулся в Бисерть, помогал строить участок Московско-Казанской железной дороги, проходящей через поселок. Был председателем районного земельного отдела. Выйдя на пенсию, Сергей Арефьевич сохранил активную гражданскую позицию: он проводил Уроки мужества в муниципальных школах, участвовал в патриотических мероприятиях. Дома у ветерана – большая библиотека. Он также интересуется живописью и сам весьма неплохо рисует.

Кстати, сегодня внук Сергея Арьефьевича Виктор проходит службу в зоне Специальной военной операции на Украине. Он отправился туда сразу после объявления частичной мобилизации. Дед очень ждет его домой.