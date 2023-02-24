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24 февраля 2023, 15:43

В Екатеринбургском зоопарке из зимней спячки вышел медведь Гай. Видео

Медведь Гай

Медведя Гая встречали угощением. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке проснулся гималайский медведь Гай. Он стал первым среди своих сородичей — питомцев зоопарка, кто вышел из зимней спячки.

Сотрудники зоопарка встретили медведя Гая торжественно. Ему накрыли стол, приготовив торт из творога с ягодами на хлебной подушке, тыквенный десерт и рыбу. Как только Гай вышел из берлоги, он сразу принялся за трапезу, с аппетитом съев все угощение, рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Видео: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Гималайский медведь живет в зоопарке Екатеринбурга с 1993 года. В дикой природе этих животных можно встретить в южной части Дальнего Востока. Большую часть времени они проводят на кронах деревьев. Там медведи питаются, спасаются от жары и насекомых. Подвид дальневосточного гималайского медведя занесен в Красную книгу России.

Напомним, ранее в зоопарке Екатеринбурга выбрали зоомистера-2023, им стал каракал Хьюго. 

Областная газета Свердловской области

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