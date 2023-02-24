В России расширен перечень видов экономической деятельности для IT-компаний, претендующих на господдержку

В России расширен перечень видов ОКВЭД для IT-компаний, которые могут претендовать на господдержку. Фото: Павел Ворожцов

Российские IT-компании, чей вид деятельности связан с исследованиями и разработками в области технических и естественных наук, смогут получить аккредитацию и меры поддержки от государства. Постановление, расширяющее перечень видов ОКВЭД, подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Государственной аккредитацией компаний, работающих в сфере информационных технологий, занимается Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. IT-компании, имеющие официальное подтверждение от Минцифры, могут получить меры поддержки. Среди них — оплата пониженных страховых взносов за своих сотрудников (6% на обязательное пенсионное страхование, 1,5% на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 0,1% на обязательное медицинское страхование). Также для работников аккредитованных компаний действует льготная ипотека со ставкой до 5% годовых. Кроме этого, сотрудникам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу, сообщается на сайте Правительства России.

Сами IT-компании могут получить льготные кредиты на реализацию проектов, в основе которых заложены российские разработки и технологические решения. Также аккредитованные организации IT-сектора освобождаются от выездных налоговых проверок.

Напомним, с 7 февраля 2023 года работникам IT-компаний стало проще получить льготную ипотеку.