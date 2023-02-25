"Автомобилист" вылетел из топ-4 Восточной конференции

"Автомобилист" проиграл "Трактору" — 1:5. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В последнем домашнем матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке проиграл челябинскому "Трактору" — 1:5. В этом феврале "шоферы" выиграли все нечетные матчи.

Встреча с "Трактором" была нечетной (67-й), но на сей раз примета не сработала. Неприятности начались с самого начала: "Автомобилист" пропустил гол через 15 секунд после стартового вбрасывания — это новый клубный антирекорд. К первому перерыву команда проигрывала 0:2, а ко второму — уже 0:4. Единственную шайбу екатеринбуржцев забросил Кертис Волк на 12-й минуте третьего периода, но она уже ничего изменить не могла. Два гола в ворота "шоферов" забил уроженец Нижнего Тагила Никита Сошников.

"Автомобилист" проиграл второй матч подряд и откатился сразу на 5 место в турнирной таблице Восточной конференции. У команды 81 очко, и она рискует остаться без преимущества своей площадки даже в первом раунде плей-офф.

Последний матч регулярного сезона екатеринбуржцы сыграют на выезде против "Сибири" (83 очка, 4-е место на Востоке).