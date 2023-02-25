18 тысяч обращений поступило на горячую линию свердловского омбудсмена

Горячая линия по вопросам частичной мобилизации работает ежедневно: 8 800 101-91-11. Фото: Полина Зиновьева

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, сколько обращений поступило на горячую линию с начала частичной мобилизации.

"На горячую линию Свердловской области поступило свыше 18 тысяч обращений, все они стекались к нам — в офис Уполномоченного", — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как рассказала свердловский омбудсмен, вопросы чаще всего касались довольствия и ипотечных каникул, возвращения многодетных отцов из зоны СВО. "Региональные выплаты, поиск военнослужащих в зоне спецоперации и медицинская помощь — эти и другие вопросы всегда в поле нашего зрения", — отметила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, горячая линия по вопросам частичной мобилизации работает ежедневно: 8 800 101-91-11.