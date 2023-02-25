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25 февраля 2023, 11:15

18 тысяч обращений поступило на горячую линию свердловского омбудсмена

  Ольга Бородкина
частичная мобилизация

Горячая линия по вопросам частичной мобилизации работает ежедневно: 8 800 101-91-11. Фото: Полина Зиновьева

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, сколько обращений поступило на горячую линию с начала частичной мобилизации. 

"На горячую линию Свердловской области поступило свыше 18 тысяч обращений, все они стекались к нам — в офис Уполномоченного", — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". 

Как рассказала свердловский омбудсмен, вопросы чаще всего касались довольствия и ипотечных каникул, возвращения многодетных отцов из зоны СВО. "Региональные выплаты, поиск военнослужащих в зоне спецоперации и медицинская помощь — эти и другие вопросы всегда в поле нашего зрения", — отметила Татьяна Мерзлякова. 

Напомним, горячая линия по вопросам частичной мобилизации работает ежедневно: 8 800 101-91-11.

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