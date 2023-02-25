Более 50 недоношенных малышей спасли свердловские врачи от необратимой слепоты

Новый метод спасения от слепоты недоношенных малышей первыми в УрФО применили свердловские врачи. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские врачи первыми в Уральском федеральном округе начали применять новый метод лечения тяжелой патологии сосудов сетчатки глаза у недоношенных детей. За два года от необратимой слепоты удалось спасти более 50 малышей.

Новая методика реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение" в части поддержки материнства и младенчества и способствует сохранению качества жизни маленьких уральцев.

"Малыши, которые появились на свет раньше положенного срока, нуждаются в особенно тщательном уходе и последующем сопровождении, в том числе, с применением высокотехнологичной медицинской помощи. В нашем регионе эту работу ведет ряд профильных медорганизаций, сотрудники которых выхаживают маловесных крох и детей с врожденными нарушениями развития. Большие успехи достигнуты, в частности, в лечении ретинопатии недоношенных детей, которые вследствие патологических изменений сосудов сетчатки глаза могли потерять зрение. За последние годы инвалидизацию младенцев по этому заболеванию удалось свести к нулю", — отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Выявлением нарушений зрения у детей занимается областной центр ретинопатии недоношенных при многопрофильном клиническом медицинском центре (МКМЦ) "Бонум" совместно с врачами-офтальмологами. Ежегодно в центр поступают около 400 маленьких пациентов из Свердловской области и других регионов.

"У нас налажен тесный контакт с коллегами из других медицинских учреждений для своевременного выявления проблемы и оперативного назначения терапии. Интравитреальные (внутриглазные) инъекции, которые мы ввели в практику первыми в Уральском федеральном округе, за минувшие два года показали высокую эффективность", — подчеркнула главный врач МКМЦ "Бонум" Елена Дугина.

Отмечается, что метод, применяемый свердловскими врачами, самый современный. Препарат, который используется, не имеет аналогов в мире, он доступен недоношенным детям бесплатно по показаниям. Всем, кому данный вид терапии был необходим, специалисты сохранили возможность видеть, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Ранее сообщалось, что больше тысячи уральских семей стали родителями благодаря бесплатному ЭКО.