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25 февраля 2023, 12:31

27-летний повар из Каменска-Уральского выиграл российское кулинарное шоу

Фрагмент шоу "Молодые ножи" телеканала "Пятница"

Фрагмент шоу "Молодые ножи" телеканала "Пятница"

Житель Каменска-Уральского Артём ИВАНОВ, су-шеф одного из городских ресторанов, стал победителем шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница» и получил от ведущего, известного шеф-повара Константина ИВЛЕВА подарок – золотой нож.

Как выяснила «ОГ», молодой свердловский повар впечатлил Ивлева приготовлением блюда из косули в финале программы.

По информации каменских СМИ, Артём Иванов имеет 10-летний опыт работы в сфере общепита, он специализируется на русской и итальянской кухне.

Ведущий шоу, шеф- повар Константин Ивлев вручает Артему золотой нож Фото: Фрагмент шоу "Молодые ножи" телеканала "Пятница"

Сам Артём рассказал, что изначально верил впобеду. Узнав, что телеканал набирает в шоу молодых поваров, он тут же подал заявку и записал видео-визитку своей работы в ресторане. Через месяц ему позвонили и пригласили на съёмки.

Шоу снимали в Москве, один из выпусков – практически целый день. Ведущий Константин Ивлев – такой же требовательный в жизни, как и на экране, отметил Артём.

К слову, в финале соперником каменского повара стал 25-летний кулинар из Первоуральска Андрей Алексеев.

Областная газета Свердловской области
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