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Общество
25 февраля 2023, 14:30

За сутки на Среднем Урале коронавирус выявили у 332 человек

  Ольга Бородкина
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Выздоровели 460 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за последние сутки COVID-19 подтвердили у 332 человек. 460 пациентов выздоровело, скончался 1 свердловчанин, сообщает федеральный оперативный штаб.

В больницы под наблюдение врачей направлено 7 человек.

В России за прошедшие 24 часа подтвердили 11 071 случай коронавируса. Госпитализировано 775 человек, 34 умерло, 11 208 выздоровело.

Санитарные врачи рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами и носить маски в общественных местах.

Накануне в Свердловской области было зафиксировано 407 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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