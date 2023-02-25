Темы дня

Общество
25 февраля 2023, 13:33

Жительнице Черноисточинска Валентине Воробьёвой исполнилось 110 лет

Глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников (справа) назвал Валентину Сысоевну примером для молодого поколения. Фото из личного архива Дмитрия Летникова

Глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников (справа) назвал Валентину Сысоевну примером для молодого поколения. Фото из личного архива Дмитрия Летникова

Поздравить Валентину Сысоевну с юбилеем приехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий ЛЕТНИКОВ.

Как выяснила «ОГ», Валентина Воробьёва всю жизнь прожила в поселке Черноисточинск, вела домашнее хозяйство, держала скот, работала на пашнях. Она рано вышла замуж, родила и воспитала троих детей. Супруг Валентины Сысоевны прошел Великую Отечественную войну, вернулся домой с ранением, и вся тяжелая физическая работа легла на плечи женщины.

110 лет назад стационарные телефоны были большой редкостью, а сегодня долгожительница Валентина Воробьева принимает поздравления по сотовому Фото: Светлана Голицына

– Несмотря на сложную жизнь, Валентина Сысоевна сохранила бодрость духа и ясность ума. Мы замечательно пообщались, она – мудрый собеседник и, конечно, является уникальным жизненным примером для всех нас, – сказал Дмитрий Летников.

Свердловскую долгожительницу поздравили родственники. С некоторыми она общалась по сотовому телефону, несмотря на преклонный возраст.

Напомним, сегодня в Свердловской области проживают 173 человека, которые перешагнули вековой юбилей. Так, в начале февраля поздравления со столетием принимала жительница Дегтярска Анна Гречишкина (см. «ОГ» от 09.02.2023). А 23 февраля с Днем защитника Отечества поздравляли 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны СергеяМальцева в Бисерти.

Еще 182 человека планируют отметить 100-летие со дня рождения в этом году.

Валентина Воробьёва из Черноисточинска, которой исполнилось 110 лет, является одной из старейших жительниц Среднего Урала.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.02.2023, 14:30 / Общество
За сутки на Среднем Урале коронавирус выявили у 332 человек
25.02.2023, 13:40 / Общество
"Яркие выходные на Урале" проведут 300 туристов из Самары и Уфы
25.02.2023, 12:15 / Общество
Более 50 недоношенных малышей спасли свердловские врачи от необратимой слепоты
25.02.2023, 11:15 / Общество
18 тысяч обращений поступило на горячую линию свердловского омбудсмена
25.02.2023, 09:40 / Общество
В санкционные списки Канады попали свердловские предприятия и депутаты