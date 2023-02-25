Жительнице Черноисточинска Валентине Воробьёвой исполнилось 110 лет

Глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников (справа) назвал Валентину Сысоевну примером для молодого поколения. Фото из личного архива Дмитрия Летникова

Поздравить Валентину Сысоевну с юбилеем приехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий ЛЕТНИКОВ.

Как выяснила «ОГ», Валентина Воробьёва всю жизнь прожила в поселке Черноисточинск, вела домашнее хозяйство, держала скот, работала на пашнях. Она рано вышла замуж, родила и воспитала троих детей. Супруг Валентины Сысоевны прошел Великую Отечественную войну, вернулся домой с ранением, и вся тяжелая физическая работа легла на плечи женщины.

110 лет назад стационарные телефоны были большой редкостью, а сегодня долгожительница Валентина Воробьева принимает поздравления по сотовому Фото: Светлана Голицына

– Несмотря на сложную жизнь, Валентина Сысоевна сохранила бодрость духа и ясность ума. Мы замечательно пообщались, она – мудрый собеседник и, конечно, является уникальным жизненным примером для всех нас, – сказал Дмитрий Летников.

Свердловскую долгожительницу поздравили родственники. С некоторыми она общалась по сотовому телефону, несмотря на преклонный возраст.

Напомним, сегодня в Свердловской области проживают 173 человека, которые перешагнули вековой юбилей. Так, в начале февраля поздравления со столетием принимала жительница Дегтярска Анна Гречишкина (см. «ОГ» от 09.02.2023). А 23 февраля с Днем защитника Отечества поздравляли 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны СергеяМальцева в Бисерти.

Еще 182 человека планируют отметить 100-летие со дня рождения в этом году.

Валентина Воробьёва из Черноисточинска, которой исполнилось 110 лет, является одной из старейших жительниц Среднего Урала.