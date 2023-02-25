"Яркие выходные на Урале" проведут 300 туристов из Самары и Уфы

Туристы могут выбрать на Урале экскурсионную программу на свой вкус. Фото: Анатолий Кырманов

300 туристов, в том числе около 70 школьников, из Самары и Уфы прибыли в Екатеринбург на двухэтажном поезде в рамках проектов "Яркие выходные на Урале" и "Вагон знаний". Гости проведут в Свердловской области сутки.

На перроне их встретил танцующий оркестр Анатолия Павлова "Урал-Бэнд", представители регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства и руководитель уральского филиала Федеральной пассажирской компании.

Фото: Анатолий Кырманов

"Туристы могут выбрать на Урале экскурсионную программу на свой вкус. Одна из них включает путешествие на ретропоезде "Уральский экспресс" на паровозной тяге в Верхнюю Пышму. Для детей, прибывших в рамках проекта "Вагон знаний", — специальные интерактивные экскурсии. Свердловская область является связующим звеном макрорегиона, здесь проходит большинство межрегиональных маршрутов "Большого Урала", и это уже второй экскурсионный двухэтажный поезд, который мы принимаем зимой", — отметила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Фото: Анатолий Кырманов

Туристы отправились на ознакомительную экскурсию по Екатеринбургу — современному городу трудовой доблести, который сочетает старинные особняки и самые высокие небоскребы в азиатской части России с необычными арт-объектами. В программе также посещение монастыря на Ганиной Яме, музейного комплекса УГМК в Верхней Пышме, музея истории камнерезного и ювелирного искусства и другие объекты, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: Анатолий Кырманов

Отметим, проект "Яркие выходные на Урале" призван сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными и способствует достижению целей национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Ранее сообщалось о запуске круизного поезда Самара — Уфа — Екатеринбург.