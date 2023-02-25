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25 февраля 2023, 15:35

В Екатеринбурге на перекрестке Щорса — 8 Марта легковушка вылетела ко входу в метро. Видео

  Ольга Бородкина
дтп

Пешеходы не пострадали. Фото: читатель "Областной газеты"

В Екатеринбурге произошло ДТП на перекрестке улиц Щорса и 8 Марта. Автомобиль Kia протаранил ограждение и вылетел ко входу в метро "Чкаловская", сообщили "Областной газете" очевидцы.

"Жесткое ДТП. Автомобиль чуть-чуть не влетел в метро. Снес забор, вся передняя часть машины разбита", — рассказала изданию Наталья.

Фото: читатель "Областной газеты"

В пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга отметили, что водитель Kia во время движения потерял сознание, столкнулся с двумя автомобилями и въехал в ограждение. "В результате ДТП пострадал водитель Kia 1982 года рождения, у него сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма и перелом колена под вопросом", — рассказали в ведомстве. Среди пешеходов пострадавших нет.

Видео: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Ранее свердловчан предупреждали о снегопаде, гололедице и образовании снежного наката на дорогах.

Областная газета Свердловской области

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