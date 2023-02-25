Студенты из Донецкой Народной Республики познакомились с работой свердловского Дома добровольцев

Визит делегации из Донбасса организован в рамках гуманитарного сотрудничества. Фото: Борис Ярков

Свердловский Дом добровольцев, в котором занимаются сбором помощи жителям Донбасса, уральцам, участвующим в специальной военной операции и их семьям, посетили донецкие студенты. Они смогли познакомиться с работой регионального штаба общероссийской акции #МыВместе и пообщаться с активистами нескольких муниципальных штабов по видеосвязи.

"По реакции ребят мы увидели, что их искренне интересует деятельность базирующихся в Доме добровольцев общественных организаций — Российского Красного креста, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, "Абилимпикса". У нас очень большие планы в сотрудничестве и с образовательными, и с добровольческими объединениями Донбасса. Будет и онлайн-взаимодействие, и новые визиты", — рассказала сопредседатель регионального отделения ОНФ, директор Свердловского медицинского колледжа Ирина Левина.

Фото: Борис Ярков

Ирина Левина подчеркнула, что среди свердловских добровольцев много тех, кто успел поработать на территориях новых субъектов России. В общей сложности волонтеры совершили более 35 выездов, собрали более 280 тонн гуманитарной помощи в региональном центре.

Фото: Борис Ярков

Визит делегации из Донбасса организован в рамках гуманитарного сотрудничества. В составе — более 20 демобилизованных студентов и добровольцев, участвовавших в боевых действиях. Ребята отметили важность работы свердловских волонтеров и заявили, что рады лично поблагодарить их за работу.

"Такая поддержка очень важна, причем разные ее виды — начиная от простых писем детишек, которые безумно греют душу, заканчивая сбором вещей и техники. Во время службы я всегда искал выходы на гуманитарную помощь и чувствовал, что этим помогаю своему подразделению", — сказал глава делегации Анатолий Юшко.

В праздничные дни молодежь Донбасса успела познакомиться с ведущими вузами региона, посетить театры, музеи, концерт исполнителя SHAMAN в ККТ "Космос", сообщает департамент информполитики региона.

Фото: Борис Ярков

Отметим, Дом добровольцев был создан по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на базе областного медицинского колледжа в мае 2021 года. На сегодняшний день здесь располагаются 37 добровольческих организаций. С начала специальной военной операции волонтеры ведут сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, мобилизованных и членов их семей. Добровольцы оказывают адресную социальную, бытовую и психологическую помощь.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что за особый вклад в помощь жителям новых регионов России свердловских волонтеров наградили орденом Дружбы.

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