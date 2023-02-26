Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку из-за испарения опасного вещества из грузового вагона

Угрозы окружающей среде нет. Фото: telegram-канал Уральская транспортная прокуратура

На станции Екатеринбург-Сортировочный в вагоне-контейнере обнаружено испарение из резервуара с опасным грузом. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку.

26 февраля в 5 часов 50 минут было обнаружено испарение метилтрихлорсилана, смесь паров вещества с воздухом взрывоопасна. В настоящий момент вагон отцепили и направили на тупиковый путь. На месте происшествия работают специалисты ЭКОСПАСа. Угрозы окружающей среде нет.

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при перевозке опасных грузов, действиям работников железнодорожного транспорта будет дана правовая оценка.