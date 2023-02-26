Матч "Урал" — "Ростов" начнется с минуты молчания в память о Давыде Алексееве

Похороны Давыда Алексеева состоятся 28 февраля. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Матч 1/4 финала Кубка России "Урал" — "Ростов" начнется с минуты молчания в память о Давыде Алексееве. 19-летний голкипер погиб ночью 24 февраля.

"Вчера вечером наш клуб обратился к РФС с просьбой начать матч "Урал" — "Ростов" с минуты молчания. Коллеги уже подтвердили", — сообщили "Областной газете" в пресс-службе футбольного клуба.

Давыд Алексеев — голкипер, выступал за "Урал-2" и "Урал-М". В 2021 году был приглашен на сборы с основным составом футбольной команды, принимал участие в товарищеских матчах.

Церемония прощания с Давыдом Алексеевым состоится во вторник, 28 февраля. "Весь наш клуб скорбит в связи с этим трагическим событием. Соболезнуем всем друзьям и близким Давыда", — говорится на сайте ФК "Урал".

Редакция "Областной газеты" выражает соболезнования родным и близким Давыда Алексеева.