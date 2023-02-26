27 февраля в Свердловской области ожидается сильный снегопад

В настоящее время на дорогах Среднего Урала работает 241 единица специальной техники. Фото: Галина Соловьева

Дорожные службы предупреждают о надвигающемся снегопаде. 27 февраля на территорию региона придет мощный снежный фронт, на уборку дорог планируется вывести более 400 единиц техники, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

За сутки высота снежного покрова может превысить 10 сантиметров.

В настоящее время на дорогах Среднего Урала фиксируется небольшой снег. Работает 241 единица специальной техники: 111 комбинированных дорожных машин, 19 автомобилей с отвалом, 43 автогрейдера, 33 погрузчика и 35 единиц другой техники. Для ликвидации гололедицы за сутки израсходовано 45 тонн песка и 2,7 тысячи тонн пескосоляной смеси.

Работу подрядных организаций по расчистке региональных трасс от снега контролируют специалисты Управления автодорог. Следить за дорожной ситуацией и метеоусловиями в реальном времени помогает 51 автоматический пост контроля, оборудованный метеодатчиками и видеокамерами.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области призывает участников движения соблюдать правила, скоростной режим и выбирать стиль вождения с учетом погодных условий, не создавать помех снегоуборочной технике.

Напомним, на полную расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3–4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий — 5–6 часов, V категории — 12 часов. На очистку тротуаров закладывается 24 часа. Почти 11 тысяч километров региональных дорог обслуживают 9 подрядных организаций и более 1 200 единиц дорожной техники.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на горячую линию областного Управления автодорог: (343) 262-50-65.

Напомним, ранее последствия снегопада ликвидировали 345 единиц дорожной техники.