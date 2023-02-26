Скончался главный врач Клинико-диагностического центра Екатеринбурга Яков Бейкин

Якову Бейкину было 73 года. Фото: с сайта министерства здравоохранения Свердловской области

После продолжительной болезни скончался главный врач Клинико-диагностического центра (КДЦ) Екатеринбурга, врач высшей аттестационной категории, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, Почетный гражданин Свердловской области Яков Бейкин, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Яков Борисович Бейкин в 1972 году окончил Свердловский медицинский институт. В 1990 году стал одним из основателей и бессменным руководителем Центра лабораторной диагностики, который позже был переименован в Клинико-диагностический центр Екатеринбурга. Основным направлением работы центра стало углубленное обследование пациентов с помощью высокотехнологичного оборудования и внедрение передовых лабораторно-диагностических технологий.

"Якова Борисовича отличала высокая эрудиция, профессионализм, видение перспективы развития лабораторной службы, многогранность интересов, большие организаторские способности. Честный, требовательный руководитель, он пользовался не только заслуженным уважением своего коллектива, но и получил широкое признание медицинской общественности Екатеринбурга", — отметили в минздраве региона.

Яков Бейкин являлся главным внештатным специалистом по клинической лабораторной диагностике министерства здравоохранения Свердловской области. В 2001 году был признан лучшим главврачом специализированного медицинского учреждения города, получил премию конкурса "Медицинский Олимп — 2001". Под его руководством КДЦ в 2007 году получил диплом "Лучшая больница", в 2008 — учреждение отмечено премией "Медицинский Олимп" в номинации "Диагноз года", в 2011 — в номинации "Клиника высоких лабораторных технологий".

В 2021 году возглавил группу ученых и врачей, которая стала лауреатом премии Татищева и де Геннина. 20 января 2023 года губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении Якову Бейкину звания "Почетный гражданин Свердловской области.

Церемония прощания с Яковом Борисовичем Бейкиным состоится 28 февраля в 12:40 в траурном зале Крематория (Сибирский тракт, 10-й км, д. 1, корп. 1).