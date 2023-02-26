В Госдуме РФ рассказали, какие законы вступают в силу в марте

В Госдуме РФ рассказали, какие нововведения ждут россиян в первый месяц весны. Фото: сайт Госдумы РФ

В марте в силу вступает ряд новых законов. Среди нововведений — повышение акцизов на сигареты и жидкости для вейпов, усиление защиты персональных данных владельцев недвижимости и ужесточение требований к местам продажи домашних животных.

С 1 марта 2023 года акцизы на сигареты составят не менее 3 536 рублей за 1000 штук, на 1 кг табака — 8 669 рублей. Акциз на жидкости для электронных сигарет составит 20 рублей за 1 мл. При этом сами электронные системы доставки никотина будут исключены из перечня подакцизных товаров.

Усилят защиту персональных данных владельцев недвижимости. С 1 марта третьи лица не смогут получить из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) информацию о собственниках без их согласия. Доступ к такой информации сохранится только у супругов, нотариусов и сотрудников ряда госорганов.

Правительство РФ будет утверждать требования к местам продажи домашних животных. Это позволит избежать содержания питомцев в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках. "Раньше их могли содержать без еды и воды, в тесноте, без надлежащего ухода. Такие ситуации должны быть исключены", — подчеркнул в своем telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

С 1 марта появятся новые обязанности у владельцев сервисов с объявлениями. Они будут обязаны установить единый измеритель аудитории. На сайтах и сервисах, которыми пользуются более 100 тысяч человек, должны будут пресекать размещение экстремистских материалов, не допускать публикаций, пропагандирующих насилие и жестокость и содержащих нецензурные слова.

Россиянам и гражданам стран ЕАЭС, судимым за тяжкие преступления, запретят работать водителями общественного транспорта и такси. Это касается неснятой или непогашенной судимости по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, о грабеже, разбое, похищении человека, преступлениях на сексуальной почве, а также против общественной безопасности и конституционного строя.

Малому и среднему бизнесу окажут новые меры поддержки. Предпринимателям будет предоставлено преимущественное право на выкуп движимого имущества (грузовых автомобилей, строительной, сельскохозяйственной техники), находящегося в государственной или муниципальной собственности. Ранее такое право распространялось только на недвижимость.

Также с 1 марта жители новых регионов России будут обеспечены мерами социальной поддержки по стандартам РФ. Начнется эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств в Москве, Московской и Белгородской областях. Если практика станет успешной, то ее могут распространить и на другие субъекты страны.

30 марта в силу вступит закон, контролирующий иностранные инвестиции в стратегические секторы экономики и определяющий меры по приостановлению лицензий у компаний, которые хотят заниматься стратегическим видом экономической деятельности на территории России. Их руководство должно будет согласовывать получение разрешительных документов с правительственной комиссией.

31 марта вступает в силу закон о кредитных каникулах для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства. До 31 марта они могут подать заявление на кредитные каникулы по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года.

Ранее "Областная газета" рассказывала, какие законы вступили в силу в феврале.