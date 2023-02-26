За сутки на Среднем Урале коронавирус выявили у 126 человек

В Свердловской области за последние сутки COVID-19 подтвердили у 126 человек. 293 пациента выздоровели, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.
В больницы под наблюдение врачей направлено 7 свердловчан.
В России за прошедшие 24 часа подтвердили 9 574 случая коронавируса. Госпитализировали 880 человек, 31 пациент умер, 9 774 россиянина выздоровели.
Санитарные врачи рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами и носить маски в общественных местах.
Накануне в Свердловской области было зафиксировано 332 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией