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26 февраля 2023, 14:31

Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким и коллегам Якова Бейкина

  Ольга Бородкина

Губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким, коллегам и друзьям главного врача Клинико-диагностического центра Екатеринбурга, профессора, Почетного гражданина Свердловской области Якова Бейкина.

"Яков Борисович Бейкин был безгранично предан своему делу, буквально жил своей работой, был новатором и настоящим подвижником, отдавал все свои силы и энергию служению людям, родному городу, региону и всей стране. Его детище — Клинико-диагностический центр — по праву считается одной из лучших профильных организаций в России. Яков Борисович Бейкин стремился сделать все, чтобы новые диагностические лабораторные технологии находили самое широкое применение в практике здравоохранения, помогая уральцам сберегать жизнь и сохранять здоровье. Во многом именно благодаря Якову Борисовичу Бейкину формировался и укреплялся санитарный щит Урала", — отметил глава региона.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что Яков Бейкин никогда не оставался равнодушен к чужой боли, он был внимателен к другим и требователен к себе. Каждый, кому посчастливилось работать с легендарным врачом, учиться у него, запомнил его как талантливого руководителя, блестящего организатора, мудрого наставника и как надежного, сильного, искреннего, энергичного, чуткого человека — человека большой души и сердца. 

Губернатор отметил, что уход из жизни Якова Борисовича Бейкина — это тяжелая, невосполнимая утрата.

Ранее "Областная газета" сообщала, что Яков Бейкин скончался на 74 году жизни.

Областная газета Свердловской области

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