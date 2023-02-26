МЧС предупредило свердловчан о ветре с порывами до 15 м/с

Снежный фронт накроет Свердловскую область 27 февраля. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области ожидаются сильный снег и ветер с порывами до 15 м/с. В региональном главке МЧС России призывают соблюдать меры безопасности.

Неблагоприятные метеоусловия могут осложнить ситуацию на дорогах — автомобилистам и пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными. Водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, по возможности ограничить дальние поездки. Пешеходам рекомендуют правильно подбирать одежду и обувь, обходить шаткие строения, оборванные линии электропередачи.

О происшествиях и необходимости оказания помощи можно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы 101 или единому номеру экстренных служб 112, напоминают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ранее "Областная газета" сообщала, что на уборку улиц от снега планируется вывести 400 единиц техники.