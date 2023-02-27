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Общество
27 февраля 2023, 09:42

В России предлагают ввести сертификат для семей с новорожденными детьми

  Марина Сапожникова
Младенец

Подготовлен законопроект о сертификате для новорожденных. Фото: Дмитрий Мартьянов

Сертификат для новорожденного ребенка семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов предлагают ввести депутаты Госдумы от ЛДПР и члены Совета Федерации.

Сертификат можно будет потратить на товары первой необходимости для новорожденных. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в первые дни после рождения ребенка у родителей возникает потребность в покупке большого количества вещей для него. У семей с небольшим достатком это вызывает трудности, сообщают "Известия".

Авторы инициативы напомнили, что размер единовременного пособия при рождении ребенка в 2023 году составляет 22 909 рублей, но, по их мнению, этого недостаточно, чтобы приобрести для ребенка все необходимые вещи. 

Законопроект подготовлен для внесения в Госдуму на рассмотрение.

Ранее сообщалось о том, что единое пособие назначено родителям почти 55 тысяч детей на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области

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