Владимир Зеленский ввел санкции против детского омбудсмена Свердловской области

Игорю Морокову Украина запретила въезд на 50 лет. Фото: Алексей Кунилов

Украина ввела санкции против детских омбудсменов в России. Информация опубликована на сайте Владимира Зеленского.

Персональная информация, которая указана в документе, совпадает с данными уполномоченных по правам ребенка из ряда российских регионов. В список включены детские омбудсмены:

Игорь Мороков (Свердловская область);

Ольга Ярославцева (Москва);

Ксения Мишонова (Московская область);

Анна Митянина (Санкт-Петербург);

Светлана Адаменко (Ставропольский край);

Наталья Листопадова (Курская область);

Лариса Мосалигина (Тверская область);

Галина Пятых (Белгородская область);

Екатерина Сморода (Ульяновская область);

Сергей Канищев (Воронежская область);

Наталия Зыкова (Тульская область);

Данило Трубицын (Ямало-Ненецкий автономный округ);

Петр Перевезенцев (Хабаровский край) и другие, сообщает РИА Новости.

Ограничения в отношении омбудсменов введены на 50 лет, им запрещено въезжать на Украину. Также санкции предусматривают блокировку активов и запрет вывода капиталов за пределы страны.

Также под ограничения попали семь организаций: АНО "Дом для мамы", "Всероссийский студенческий корпус спасателей", Российский Красный Крест, ООО "Никея", "Русская гуманитарная миссия", "Народный фронт", благотворительный фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "Гольфстрим". Санкции подразумевают запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности, запрет на вывод капитала за пределы Украины, блокировку активов компаний, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств. Для всех организаций санкции введены на 10 лет, для "Гольфстрима" — на 50 лет.

Напомним, ранее свердловские депутаты и предприятия попали в санкционные списки Канады.