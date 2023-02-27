Владимир Зеленский ввел санкции против детского омбудсмена Свердловской области

Украина ввела санкции против детских омбудсменов в России. Информация опубликована на сайте Владимира Зеленского.
Персональная информация, которая указана в документе, совпадает с данными уполномоченных по правам ребенка из ряда российских регионов. В список включены детские омбудсмены:
- Игорь Мороков (Свердловская область);
- Ольга Ярославцева (Москва);
- Ксения Мишонова (Московская область);
- Анна Митянина (Санкт-Петербург);
- Светлана Адаменко (Ставропольский край);
- Наталья Листопадова (Курская область);
- Лариса Мосалигина (Тверская область);
- Галина Пятых (Белгородская область);
- Екатерина Сморода (Ульяновская область);
- Сергей Канищев (Воронежская область);
- Наталия Зыкова (Тульская область);
- Данило Трубицын (Ямало-Ненецкий автономный округ);
- Петр Перевезенцев (Хабаровский край) и другие, сообщает РИА Новости.
Ограничения в отношении омбудсменов введены на 50 лет, им запрещено въезжать на Украину. Также санкции предусматривают блокировку активов и запрет вывода капиталов за пределы страны.
Также под ограничения попали семь организаций: АНО "Дом для мамы", "Всероссийский студенческий корпус спасателей", Российский Красный Крест, ООО "Никея", "Русская гуманитарная миссия", "Народный фронт", благотворительный фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "Гольфстрим". Санкции подразумевают запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности, запрет на вывод капитала за пределы Украины, блокировку активов компаний, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств. Для всех организаций санкции введены на 10 лет, для "Гольфстрима" — на 50 лет.
Напомним, ранее свердловские депутаты и предприятия попали в санкционные списки Канады.