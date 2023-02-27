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Общество
27 февраля 2023, 10:17

Владимир Зеленский ввел санкции против детского омбудсмена Свердловской области

Игорь Мороков

Игорю Морокову Украина запретила въезд на 50 лет. Фото: Алексей Кунилов

Украина ввела санкции против детских омбудсменов в России. Информация опубликована на сайте Владимира Зеленского. 

Персональная информация, которая указана в документе, совпадает с данными уполномоченных по правам ребенка из ряда российских регионов. В список включены детские омбудсмены:

  • Игорь Мороков (Свердловская область);
  • Ольга Ярославцева (Москва);
  • Ксения Мишонова (Московская область);
  • Анна Митянина (Санкт-Петербург);
  • Светлана Адаменко (Ставропольский край);
  • Наталья Листопадова (Курская область);
  • Лариса Мосалигина (Тверская область);
  • Галина Пятых (Белгородская область);
  • Екатерина Сморода (Ульяновская область);
  • Сергей Канищев (Воронежская область);
  • Наталия Зыкова (Тульская область);
  • Данило Трубицын (Ямало-Ненецкий автономный округ);
  • Петр Перевезенцев (Хабаровский край) и другие, сообщает РИА Новости. 

Ограничения в отношении омбудсменов введены на 50 лет, им запрещено въезжать на Украину. Также санкции предусматривают блокировку активов и запрет вывода капиталов за пределы страны.

Также под ограничения попали семь организаций: АНО "Дом для мамы", "Всероссийский студенческий корпус спасателей", Российский Красный Крест, ООО "Никея", "Русская гуманитарная миссия", "Народный фронт", благотворительный фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "Гольфстрим". Санкции подразумевают запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности, запрет на вывод капитала за пределы Украины, блокировку активов компаний, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств. Для всех организаций санкции введены на 10 лет, для "Гольфстрима" — на 50 лет.

Напомним, ранее свердловские депутаты и предприятия попали в санкционные списки Канады. 

Областная газета Свердловской области

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