Природные достопримечательности Свердловской области попали на открытки

В коллекционную серию вошли виды пяти знаковых уральских мест. Фото: Почта России

Почта России выпустила лимитированную серию видовых открыток с уникальными природными достопримечательностями российских регионов. В коллекционную серию попали пять красивых видов Среднего Урала.

Почта России и Русское географическое общество (РГО) подготовили серию открыток о российских регионах. В коллекцию вошли лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Для каждого региона было отобрано пять вариантов открыток с различными достопримечательностями — Свердловскую область представили реки Турья и Реж, село Троицкое, Волчихинское водохранилище и Уральский Марс.

Выпуск посвящен зимнему и летнему туризму, в него вошли открытки с изображением знаковых мест 55 регионов.

Коллекционную серию можно приобрести в центральном почтовом отделении Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.

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