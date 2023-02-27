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27 февраля 2023, 11:16

В Екатеринбургском зоопарке Айну и Хатангу поздравили с Международным днем белого медведя

Белая медведица Хатанга

Обитателей Екатеринбургского зоопарка поздравляют с Международным днем полярного медведя. Фото: Полина Зиновьева

Обитатели Екатеринбургского зоопарка Айна и Хатанга принимают поздравления с Международным днем полярного медведя, который отмечается 27 февраля. 

В Екатеринбургском зоопарке для посетителей проводят экскурсии. Гости могут увидеть белых медведей Айну и Хатангу, узнав больше об этих уникальных животных. Айна живет в Екатеринбурге с конца 90-х годов, на Средний Урал она переехала из Пермского зоопарка. Хатанга прибыла в Свердловскую область из Москвы в 2022 году, рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка. 

Видео: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Праздник появился по инициативе общественной организации по сохранению белых медведей Polar Bear International (PBI). Его цель — привлечение внимания общественности к сохранению и охране популяции самого крупного наземного хищника планеты, а также распространение информации о нем. 

По данным ученых, в мире насчитывается около 31 тысячи особей белого медведя. Они обитают в России, Канаде, Норвегии, Гренландии и США (штат Аляска). Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. 

Напомним, ранее в Екатеринбургском зоопарке из зимней спячки вышел гималайский медведь Гай. 

Областная газета Свердловской области

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