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Общество
27 февраля 2023, 12:43

Свердловские госавтоинспекторы помогли доставить в больницу ребенка с травмой головы

Инспекторы ДПС Андрей Иванов и Антон Соколов

Инспекторы ДПС помогли довезти до больницы 1,5-годовалую девочку, которая теряла сознание. Фото: Валерий Горелых

Сотрудники экипажа ДПС Каменска-Уральского капитан полиции Андрей Иванов и лейтенант Антон Соколов помогли довезти 1,5-годовалую девочку в больницу. У малышки была травма головы. 

Экипаж ДПС дежурил в Красногорском районе Каменска-Уральского. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки ГАЗель. Вместе с водителем в салоне находились его супруга и 1,5-годовалая дочка. Мужчина пояснил, что малышке нужна помощь врачей, так как она упала с кровати и ударилась головой. Девочка периодически теряла сознание, у нее была бледная кожа и синие губы. Полицейские приняли решение помочь довезти ребенка и маму в больницу. 

"Маму с дочкой пересадили в патрульный автомобиль, и с использованием спецсигналов стражи порядка направились в медицинское учреждение. В пути автоинспекторы уведомили дежурную часть о произошедшем и связались с больницей. Когда экипаж ДПС прибыл в клинику, девочку уже встречали врачи. Родители ребенка выразили искренние слова благодарности представителям МВД за отзывчивость и за оперативно оказанную помощь, оставив соответствующую запись в соцсети "ВКонтакте", — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Валерий Горелых добавил, что врачи обследовали девочку, ее жизни ничто не угрожает. 

Ранее инспекторы ДПС из Красноуфимска спасли жизнь водителю. 

Областная газета Свердловской области

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