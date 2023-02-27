Свердловские госавтоинспекторы помогли доставить в больницу ребенка с травмой головы

Инспекторы ДПС помогли довезти до больницы 1,5-годовалую девочку, которая теряла сознание. Фото: Валерий Горелых

Сотрудники экипажа ДПС Каменска-Уральского капитан полиции Андрей Иванов и лейтенант Антон Соколов помогли довезти 1,5-годовалую девочку в больницу. У малышки была травма головы.

Экипаж ДПС дежурил в Красногорском районе Каменска-Уральского. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки ГАЗель. Вместе с водителем в салоне находились его супруга и 1,5-годовалая дочка. Мужчина пояснил, что малышке нужна помощь врачей, так как она упала с кровати и ударилась головой. Девочка периодически теряла сознание, у нее была бледная кожа и синие губы. Полицейские приняли решение помочь довезти ребенка и маму в больницу.

"Маму с дочкой пересадили в патрульный автомобиль, и с использованием спецсигналов стражи порядка направились в медицинское учреждение. В пути автоинспекторы уведомили дежурную часть о произошедшем и связались с больницей. Когда экипаж ДПС прибыл в клинику, девочку уже встречали врачи. Родители ребенка выразили искренние слова благодарности представителям МВД за отзывчивость и за оперативно оказанную помощь, оставив соответствующую запись в соцсети "ВКонтакте", — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Валерий Горелых добавил, что врачи обследовали девочку, ее жизни ничто не угрожает.

Ранее инспекторы ДПС из Красноуфимска спасли жизнь водителю.