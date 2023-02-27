Ловись, рыбка, большая… и на всех

Женская сборная «Задорные рыбачки» на скорость сверлят лунки во льду. Фото: из личного архива О.Ряписова

235 поклонников рыбалки из разных уголков Свердловской области приняли участие в соревнованиях по подледному лову рыбы в селе Рахмангулово (Красноуфимский район). Солнечным морозным утром с удочками наперевес они вышли на реку Уфу и, пожелав друг другу «ни хвоста, ни чешуи», под ружейный залп судейской бригады начали бурить лунки. В подледном лове наряду с мужчинами состязались женщины и даже дети. Кто и сколько наловил, выяснила «ОГ».

В Рахмангулово съехались любители рыбалки из Екатеринбурга, Ачитского и Артинского районов, Нижних Серег, Красноуфимска и других территорий – всего 37 команд. По правилам соревнований на лов рыбы им давалось три часа. У рыбаков была возможность принести победу не только своей команде, но и стать чемпионом в личном первенстве.

Любимое дело

Одним из первых маленького ершика поймал житель поселка Сарана Юрий Хорошилов.

– Рыбачу давно, а в таких соревнованиях участвую впервые, – рассказал он. – Вообще, рыболовство – это удача. Тут уж как и кому повезет.

Галина Малышева из Артей призналась, что ловит рыбу более 40 лет. Недавно женщине исполнилось 80, но расставаться с любимым хобби она не собирается.

– Раньше профсоюз нашего завода выделял целый автобус, чтобы возить всех желающих на рыбалку. И мы с мужем всегда ездили. Карп, голавль, окунь более килограмма весом – все попадалось. Сейчас здоровье уже не то, но есть возможность порыбачить недалеко от дома, что я и делаю, – говорит она.

80-летняя рыбачка Галина Малышева не пропускает ни одного турнира. Фото: редакция портала «Подслушано Красноуфимск»

Школьник Александр Бурханов приехал с отцом из Екатеринбурга. Мальчик рассказал, что в свободное от учебы время он играет в футбол в команде «Урал Кидс» и рыбачит. Недавно подросток подсек большого пескаря, чем очень гордится.

Пять девушек из Конево, Сажино, Дегтярки и Екатеринбурга объединились в команду «Задорные рыбачки». В ярко-оранжевых жилетах, шарфиках и шапочках они смотрелись очень эффектно на фоне льда и снега. Капитан команды Неля Леонтьева рассказала, что их женская сборная не первый раз приезжает поудить в Рахмангулово и даст фору опытным рыбакам.

В составе команды «Богатыри» вышел на лед и глава Красноуфимска Михаил Конев.

– Замечательный зимний день, настроение прекрасное, люди занимаются любимым делом. Хочется, чтобы такие мероприятия продолжались и впредь, ведь они объединяют уральцев независимо от возраста и статуса, – отметил он.

Водоемы – под контролем

За сноровкой рыбаков наблюдал депутат регионального Заксобрания, уроженец Красноуфимского района Альберт Абзалов. Соревнования организованы при его поддержке..

– Приехал в Рахмангулово вместе с восьмилетним внуком Тарасом. У него кроме удочки пока ничего нет – он только пробует свои силы, осваивается среди рыбаков, а я ему помогаю, – поделился он.

Альберт Абзалов представил рыбакам нового государственного инспектора рыбоохраны по Западному управленческому округу Алексея Быковских.

– Он будет следить за порядком на местных водоемах. Думаю, для всех нас это важно, – отметил депутат.

Альберт Абзалов приветствует любителей рыбалки. Фото: из личного архива А.Абзалова

Байки и улов

Всю добытую рыбу судейская бригада сначала взвешивала, затем распределяла призовые места по номинациям. Пока судьи работали, рыбаки развлекались стрельбой из пневматической винтовки, состязались в скоростном бурении лунок, травили рыбацкие байки.

По итогам турнира в командном первенстве победительницей стала команда «Пираньи» из Артей с уловом 1,2 килограмма. На втором и третьем местах – команды из Сараны и Красноуфимска соответственно.

В личном зачете первое место занял Альберт Абдулхаков из села Приданниково с уловом 580 граммов. Самую крупную рыбу весом 68 граммов поймал Музип Хузин из деревни Средний Баяк, самую длинную – 37 сантиметров – Рудольф Бариев из Артей. Самым опытным рыбаком был признан 88-летний Леонид Блаженков из Красноуфимска, самой юной рыбачкой – семилетняя Елизавета Новосёлова из деревни Подгорной.

Лидеры соревнований получили подарки – денежные сертификаты и нужные для рыбалки вещи (наборы инструментов, удочки, рыбацкие костюмы, термосы, газовые плитки и пр.). Общий улов соревнований составил 13,3 килограмма.

Улов у ног судьи. На удочку попались ерш, окунь, щеглея, хариус... Фото: из личного архива М. Копытова

Добрая традиция Региональные соревнования по подледному лову рыбы проходят в Красноуфимском районе с 2004 года. В этом году турнир установил рекорд по количеству участников. У соревнований есть традиция – весь улов пускать на уху. Ее варят в огромных казанах прямо на берегу реки и угощают рыбаков, болельщиков и местных жителей. Уха из разных видов рыбы вышла наваристой. На морозе – самое то! Фото: редакция портала «КСК66.ру»