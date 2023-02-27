Уральский пловец Александр Попов попал под санкции Украины

Под санкции Украины попали еще несколько российских спортсменов. Фото: Алексей Кунилов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против организаций и граждан РФ. В список попали ряд российских спортсменов.

В частности, под санкциями оказались свердловчанин — четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, сообщает ТАСС.

Санкциями подразумевается запрет на въезд в Украину, блокировка активов и вывода капитала. Сообщается, что ограничения будут действовать в течение 50 лет.

Ранее в санкционный список Украины попал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.