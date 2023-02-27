В рамках проекта "Поезд здоровья" 4,5 тысячи уральских детей проведут каникулы в Анапе

4,5 тысячи уральских детей отдохнут на море. Фото: Владимир Мартьянов

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела заседание оргкомитета по реализации социального проекта "Поезд здоровья" в 2023 году. Проект, поддержанный губернатором Евгением Куйвашевым и депутатами Заксобрания, реализуется на территории региона с 2010 года.

В заседании приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике Вячеслав Погудин, региональный министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, министр здравоохранения региона Андрей Карлов, первый заместитель начальника Свердловской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре — структурного подразделения ОАО "РЖД" Андрей Лесин и другие.

Благодаря проекту "Поезд здоровья" дети из Свердловской области могут отдохнуть в санатории "Жемчужина России" в Анапе. За 2022 год реализация этого проекта позволила направить на отдых более 2 тысяч детей.

"На 2023 год мы поставили перед собой задачу отправить на Черное море в рамках проекта "Поезд здоровья" около 4,5 тысяч детей. Это значительное увеличение. Очень важно обеспечить и отдых, и оздоровление, и комфортный проезд ребят", — подчеркнула председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

В этом году для отдыха детей на черноморском побережье будет организовано восемь смен, это вдвое больше, чем было в прошлом году.

Как отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, в числе юных уральцев, которые поедут на "Поезде здоровья", будут дети из семей участников специальной военной операции, передает пресс-служба Законодательного собрания региона.