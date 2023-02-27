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Общество
27 февраля 2023, 18:50

Жители Среднего Урала смогут увидеть северное сияние

  Марина Сапожникова
Небо

Северное сияние лучше видно на темном небе. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня ночью жители Свердловской области смогут посмотреть на редкое природное явление — северное сияние. Это станет возможным из-за магнитной бури и ослабления облачности. 

"Если к ночи будут обещанные просветы в облачности, то мы сможем увидеть полярное сияние в северной части неба. Особенно далеко за город выезжать не обязательно. Но чем темнее небо, тем эффектнее оно будет наблюдаться", — сказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Однозначно положительного ответа, будет ли небо чистым, синоптики не дают. Пока, по их прогнозам, ослабление облачности ожидается до полуночи, в это время шанс увидеть северное сияние наиболее высокий.

Ранее МЧС предупреждало о надвигающемся на регион снегопаде. На уборку дорог планируется вывести более 400 единиц техники.

Областная газета Свердловской области

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